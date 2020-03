Un autre épisode AEW Dynamite sera déplacé à cause du coronavirus

All Elite Wrestling a annoncé lundi que l’épisode de Dynamite de Boston du 15 avril devra être reporté à une autre date en raison du coronavirus.

La promotion a publié la déclaration suivante sur Twitter:

«AEW DYNAMITE: 4/15 BOSTON REPRISE

Par mesure de précaution contre COVID-19, l’exposition AEW DYNAMITE du 15 avril à Boston, MA, sera relocalisée. L’émission déplacée sera télévisée en direct sur TNT le 15 avril. Jusqu’à nouvel ordre, des épisodes en direct de DYNAMITE seront produits dans des lieux fermés avec du personnel essentiel uniquement.

Le spectacle DYNAMITE à Boston sera reporté au mercredi 5 août à Agganis Arena. Les fans qui ont déjà acheté des billets pour le spectacle de Boston se verront offrir un remboursement via le point de vente, ou auront leur billet original valide pour l’admission à l’événement le 5 août. Des détails supplémentaires seront à venir.

Nous apprécions votre compréhension car la sécurité et le bien-être de nos fans et de nos talents sont toujours notre priorité absolue. Nous continuerons à suivre de près cette situation en évolution liée à COVID-19 et à être guidés par des représentants du gouvernement, des organisations de santé et la gestion des sites. »

