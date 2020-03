Un autre lutteur tiré de la WWE WrestleMania 36

Ce qui suit peut être classé comme un spoiler, bien qu’il soit probable que la WWE abordera la situation sur SmackDown ce soir.

Selon Mike Johnson de PWInsider.com, le Miz n’a pas filmé son match WrestleMania 36 dans le cadre des pré-bandes en vrac réalisées cette semaine. Il a montré des symptômes d’une maladie indéterminée et a été retiré du spectacle en conséquence sous ce qui est effectivement une orientation mondiale. Dave Meltzer du Wrestling Observer a rapporté que sa maladie a obligé Roman Reigns à s’éloigner du spectacle. Aucun match n’a été officialisé, mais New Day et The Usos devraient s’affronter ce soir pour “l’opportunité” de remporter l’or de son équipe SmackDown.

Ou l’étaient.

Ce match ne sert à rien maintenant, si en fait tout match de lutte en sert un au cours de cet événement en cours.

Il n’est pas clair étant donné le secret des plans de la WWE comment cela doit être abordé. Ce match SmackDown a déjà été filmé. La WWE la diffuse-t-elle simplement? Diffusez-le avec une nouvelle piste de commentaires expliquant que c’est une simple exposition maintenant? L’équipe gagnante retardera-t-elle simplement son tir jusqu’à ce que le Miz soit autorisé à l’action?

Comme toujours, la WWE est confrontée à un flux constant de questions, internes et externes.

Vous pensez qu’aucune réponse n’est à venir; il s’agit d’une situation fluide, la WWE reste déterminée à tenir dans leurs mains, malgré l’impossibilité.