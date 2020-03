Un autre match confirmé pour la diffusion AEW Dynamite de la semaine prochaine

AEW a envoyé le tweet suivant aujourd’hui, révélant que le Death Triangle (PAC et The Lucha Bros) contre Joey Janela et Private Party aura lieu lors de la diffusion de Dynamite la semaine prochaine.

La diffusion AEW Dynamite de la semaine prochaine a lieu à Salt Lake City, Utah. Les matchs suivants sont confirmés:

* Les règles pour “Blood & Guts” seront annoncées

* Cody Rhodes contre Ortiz

* MJF, The Butcher and The Blade contre Luchasaurus, Jungle Boy et Marko Stunt

* The Death Triangle contre Joey Janela et Private Party

À la suite d’une altercation survenue lors de notre enregistrement #AEWDark, un match en trios a été signé pour Dynamite la semaine prochaine: le Triangle de la mort de PAC & Pentagon Jr & Fenix ​​affrontera Joey Janela & Private Party lorsque #AEWDynamite diffusera EN DIRECT de Salt Lake Ville, mercredi 11 mars pic.twitter.com/KpubmhJDvE

– All Elite Wrestling (@AEWrestling) 5 mars 2020