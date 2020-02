Un cabinet d’avocats enquête sur la WWE pour d’éventuelles violations de la fraude fédérale en matière de valeurs mobilières

Le cabinet d’avocats en valeurs mobilières Levi & Korsinsky a publié cette semaine un communiqué de presse informant les investisseurs de la WWE de leur intention d’enquêter sur la société pour “violations potentielles de la fraude en valeurs mobilières par certains dirigeants et administrateurs de World Wrestling Entertainment, Inc.”.

Cela a ensuite été modifié par la suite, et le cabinet a retiré toute mention de «certains dirigeants et administrateurs» de leur alerte.

Vous trouverez ci-dessous plus d’informations sur la version modifiée de Levi & Korskinsky.

Le 31 octobre 2019, la WWE a publié ses résultats financiers pour le troisième

trimestre de 2019. La Société a annoncé une baisse importante de son bénéfice net

et les flux de trésorerie générés par rapport au troisième trimestre 2018 et

cité «un calendrier défavorable du fonds de roulement et une

performance “comme cause de la baisse. Suite à ces informations, le cours de l’action de la WWE a chuté de 18,68%.

La firme, qui a des bureaux à New York, en Californie, au Connecticut et à Washington, mène actuellement son enquête, et ce n’est encore que le début, mais cela ne semble pas trop bon pour la WWE. Toute mention de mots comme «fraude» et «violations» dans les comptes de l’entreprise doit être prise très au sérieux.

Restez à l’écoute pour d’autres mises à jour sur la situation. Ce complot ne fait que s’épaissir.