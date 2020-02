Un documentaire sur l’agression sans pitié arrive sur le réseau WWE

WWE

La nouvelle d’hier selon laquelle la WWE cherchait à expédier des paiements à la carte en direct loin de son réseau a engendré une grande incertitude quant à l’avenir du service OTT, mais il ne semble pas que la société ralentira la production de contenu pour la plate-forme de sitôt. .

La WWE a annoncé qu’une toute nouvelle série de docuseries mettant en évidence leur ère d’agression sans pitié sera diffusée à partir du 16 février, la série de cinq épisodes se terminant le 9 mars.

La bande-annonce suivante a été publiée: –

Voici les dates de diffusion des épisodes annoncés (selon la version WWE.com): –

Épisode 1 – Il est temps de faire bouger les choses – Disponible le dimanche 16 février à 10 h HE

Épisode 2 – Entrez John Cena – Disponible le lundi 17 février à 10 h HE

Épisode 3 – Évolution – Disponible le lundi 24 février à 10 h HE

Épisode 4 – La prochaine grande chose – Disponible le lundi 2 mars à 10 h HE

Épisode 5 – Guerre civile: Raw contre SmackDown – Disponible le lundi 9 mars à 10 h HE

Des descriptions complètes de chaque épisode peuvent être trouvées ici.

Voici le marketing fluff: –

“Célèbre pour avoir donné naissance à des superstars légendaires de la WWE comme John Cena, Brock Lesnar, Randy Orton et Batista, la Ruthless Aggression Era a également été une période d’innovation remarquable pour la WWE. La société a introduit de nouveaux concepts comme l’Elimination Chamber Match et Money in the Bank Ladder Match et, pour la première fois de son histoire, a divisé la liste en deux marques uniques: Raw et SmackDown. “

Des personnages comme John Cena, Batista, Triple H, Paul Heyman et Becky Lynch ont été interviewés pour la série retraçant l’une des périodes les plus vénérées de la WWE.

Cela semble assez doux, non? La WWE livre toujours avec ces documentaires, c’est donc certainement quelque chose à espérer.