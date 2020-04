Un employé de la WWE mystérieux à l’écran teste positif pour un virus

WWE.com

Comme beaucoup de gens l’ont dit ouvertement depuis que la position de la WWE sur la lutte en direct pendant la situation mondiale actuelle est devenue claire, ce n’était qu’une question de temps avant qu’une personne ne soit infectée.

La nouvelle de ce matin est qu’un mystérieux employé de la WWE “ à l’écran ” a été testé positif pour le coronavirus, selon l’entreprise elle-même. L’identité de l’individu en question est gardée secrète pour le moment, mais ce n’est pas un membre de la liste de la WWE – plutôt un “talent à l’écran”.

La société a publié une déclaration – bien qu’elle n’ait pas fait référence à la situation sur les réseaux sociaux ou sur son site Web de manière quelque peu inévitable – confirmant qu’elle se porte bien et qu’elle n’est pas dans un état grave:

«Un employé de la WWE s’est révélé positif pour COVID-19. Nous pensons que cette affaire présente un faible risque pour les talents et le personnel de la WWE, car l’individu et un colocataire sont devenus symptomatiques dans les jours qui ont suivi l’exposition à deux personnes travaillant dans les soins de santé aigus le soir du 26 mars, après que la production télévisée de la WWE sur un plateau fermé ait été déjà terminé. L’employé n’a eu aucun contact avec quiconque de la WWE depuis qu’il a été exposé à ces deux personnes, se porte bien et a récupéré complètement. »

Cela fait suite à la publication d’un mémo interne (via Fightful) qui a été envoyé via l’application interne de la WWE la semaine dernière, comme suit:

Nous venons d’être informés que (nom expurgé par Fightful) a été diagnostiqué avec COVID-19. Les médecins de la WWE ont parlé avec (expurgé) ce matin et ont indiqué (qu’ils) avaient eu un contact pour la dernière fois avec quelqu’un à la WWE le 26 mars au Performance Center. Comme vous le savez, (expurgé) n’est pas un artiste sur le ring et nous pensons que cette question présente un faible risque pour vous selon la chronologie suivante:

La note précise ensuite:

Ceux d’entre vous qui étaient potentiellement exposés seraient autorisés à voyager le soir du jeudi 9 avril au plus tard, car la dernière exposition possible à un membre du personnel de la WWE aurait dû avoir lieu au moins 14 jours avant.

Combattant creuser certains creusant dans la liste et trouvé certains qui seraient “mécontents de l’environnement de travail”, bien que cela ne semble pas être une réponse universelle, avec d’autres heureux de continuer à travailler pour justifier leur salaire.

De toute évidence, cela ne dément pas l’affirmation de Vince McMahon selon laquelle la société reprendra les enregistrements en direct avant le calendrier initialement prévu.

Partons avec la parole de Reby Hardy, qui s’est adressée à Twitter pour exprimer ses préoccupations concernant la réticence de l’industrie à fermer complètement ses portes: