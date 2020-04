Un employé de Mystery WWE dénonce le fait d’être «forcé de travailler»

WWE

Dans ce qui pourrait se transformer en une nouvelle majeure qui modifie le teint même des opérations quotidiennes de la WWE – ou plus probablement, un grand non-scandale qui fait le travail des présidents morts invaincus stables dans une corruption encore plus délicieuse – un Un employé de la WWE s’identifiant comme “John” * a soumis des commentaires publics à l’Orange County Board of County Commissioners concernant la décision de la WWE de continuer à diffuser des émissions dans le contexte de la crise actuelle.

* On suppose que John est un alias, car le nom pourrait être tracé assez facilement.

Son commentaire a été lu en son nom et se lit comme suit:

“Mon employeur, World Wrestling Entertainment, AKA WWE, me force à travailler les enregistrements télévisés pour ses émissions hebdomadaires malgré les ordres de rester à la maison. Je ne peux pas parler car j’ai besoin de ce travail, et je sais que je serai licencié si je approcher mes supérieurs. Malgré les précautions sanitaires, nous ne pouvons pas maintenir la distance sociale et je dois toucher d’autres personnes. Je demande au gouvernement de fermer ces enregistrements et de faire respecter l’ordre de rester à la maison afin que mes collègues et moi puissions suivre les règles de la distance sociale sans crainte des répercussions de la perte de nos emplois. “

La classification récente, et oui, inexplicable de la WWE “essentielle” explique la violation de l’ordre de séjour à domicile, et il a été communiqué via des médias de lutte non affiliés que travailler pour la WWE à ce moment est un choix – que ce soit effectivement le cas ou non, ou est un message public axé sur les relations publiques qui ne reflète pas la pression interne, ne peut pas être déterminé. Cette histoire remet certainement en cause la substance de la politique, si en fait elle contient quelque chose.

Un journaliste basé en Floride a résolu de remettre en question les problèmes de santé et de sécurité, mais il convient également de mentionner que ce “John” n’est peut-être pas une source vérifiable.