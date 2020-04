Un épisode de qualité TakeOver de NXT ce soir?

Rejoignez Adam Wilbourn, Michael Hamflett et Michael Sidgwick alors qu’ils prévisualisent les épisodes de WWE NXT et AEW Dynamite de cette semaine!

NXT a promis une émission de qualité TakeOver ce soir, avec deux matchs qui ne sembleraient pas à leur place sur un programme à la carte. Malgré le réglage de l’arène vide pour fournir une ambiance surréaliste aux débats, il y a un match de six femmes pour déterminer la candidate n ° 1 au championnat féminin NXT. Candice LeRae affrontera Io Shirai, Mia Yim, Chelsea Green, Tegan Nox et Dakota Kai, la gagnante affrontant Charlotte Flair, la nouvelle championne sacrée, à une date ultérieure.

En conclusion de l’une des plus grandes querelles de NXT de longue date, c’est Tommaso Ciampa contre Johnny Gargano dans un dernier match pour déterminer qui sortira vainqueur du bricolage. Tout ce que nous savons de cette épreuve de force très attendue, c’est qu’il met en scène deux hommes réunis dans un bâtiment vide avec un arbitre, et qu’un seul peut être couronné cœur et âme de NXT.

AEW Dynamite voit quant à lui le match d’ouverture du tournoi de championnat TNT avec Cody affrontant Shawn Spears. Adam et The Dadley Boyz discutent de qui gagnera, ainsi que d’analyser le potentiel de Kenny Omega alors qu’il s’associe à Michael Nakazawa pour affronter les meilleurs amis, et discuter de la perspective d’une nuit entière avec Chris Jericho en commentaire?!