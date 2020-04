Un facteur derrière les récentes coupures de la WWE expliqué

WWE.com

Dans une révélation sans surprise, pour les malheureux d’avoir été impliqués dans une vague de licenciements massifs sur leur lieu de travail, il est rapporté dans le Wrestling Observer Newsletter de cette semaine que “dans de nombreux cas, l’âge a été un facteur” derrière les coupes massives que la WWE a faites sur ce qui est devenu connu sous le nom de «mercredi noir».

Premier entré, premier sorti, comme l’expression va dans ces temps sinistres. La permanence et la loyauté signifient précisément f * ck tout lorsque ceux qui sont au sommet – qui ne sont pas en fait des poulets de printemps, mais des vieillards hypocrites – ressentent une pression financière, peu importe inconsciemment, c’est, en cette année spécifique, un record pour les revenus .

Cela explique en partie la décision de libérer Mike Chioda après plus de trois décennies de service. Meltzer estime que sa libération et son rôle réduit ces dernières années sont conformes à la mentalité de la WWE de présenter des visages principalement plus jeunes dans ses émissions de télévision.

Une grande partie du personnel de production en congé allait de 45 (Billy Kidman) à 62 (David Finlay, Mike Rotunda).

Vince McMahon est âgé de 74 ans.

Cela n’est pas mentionné comme un facteur derrière la sortie de talents à l’écran, et c’est probablement parce que, puisque Vince est incapable de créer de nouvelles stars, les vraies stars – vos Undertakers et vos Goldbergs – sont dans la cinquantaine.

L’âge est donc bon, parfois, selon l’inaptitude de Vince.