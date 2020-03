Un grand changement pour WrestleMania 36 Match par équipe pour le titre par équipe?

WWE.com

Une triple menace pour les championnats par équipes SmackDown Tag est actuellement annoncée pour WrestleMania 36, ​​avec The Miz et John Morrison prêts à mettre leurs sangles en jeu contre The Usos et The New Day dans un Ladder Match, bien que ce ne sera probablement pas la façon dont les choses baissent.

Comme indiqué après les enregistrements Mania de la semaine dernière, The Miz n’a pas participé à ce combat après s’être présenté au bâtiment souffrant de symptômes du rhume / grippe. La WWE a réservé avec le tripartite SmackDown malgré tout, bien que le spectacle à domicile de cette semaine apportera probablement un changement majeur – et cela pourrait signifier un match en simple.

Lors d’un récent épisode de Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer a noté que les championnats SmackDown Tag Team pourraient finir par être contestés par un membre de chaque fois avec la stipulation de l’échelle restant intacte. Cela signifierait John Morrison contre un Uso et un de Big E / Kofi Kingston.

Que les spoilers de WrestleMania 36 n’aient pas encore été divulgués sur Internet, il est difficile de le dire avec certitude. Quoi qu’il en soit, il est extrêmement improbable que Miz soit lui-même impliqué dans les enregistrements de “ Show of Shows ”, sa maladie aurait provoqué la décision de Roman Reigns de se retirer.