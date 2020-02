Un grand jeu de match par équipe pour l’événement ROH passé contre présent

Ring of Honor a annoncé que Rocky Romero et Ricky Reyes affronteront Bandido et Flamita lors de leur prochain spectacle “Past or Present” le 14 mars à Las Vegas Nevada.

Voici la programmation mise à jour:

* Jay Briscoe contre Mark Briscoe

* Jay Lethal contre Xavier

* Generation Next (Matt Sydal et Alex Shelley) contre Villain Enterprises (Marty Scurll et Flip Gordon)

* Homicide contre Brody King

* Havana Pitbulls contre MexaBlood

* Doug Williams contre Jonathan Gresham

* Delirious et Grizzly Redwood contre Dalton Castle et Joe Hendry

Anciens champions ROH World Tag Team Les Havana Pitbulls feront équipe pour la première fois en près de 13 ans lorsqu’ils affronteront Bandido et Flamita au ROH Past vs. Present à Las Vegas le 14 mars.

En savoir plus: https://t.co/iE7rG77ubv pic.twitter.com/tTuz4BGN3s

– Lutte ROH (@ringofhonor) 18 février 2020