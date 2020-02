Un grand match ROH Supercard of Honor, le lieu ROH “Best in the World” annoncé

ROH reviendra à Baltimore, Maryland, pour son événement à la carte «Best in the World» 2020. L’événement aura lieu depuis le MBC Event Center de Baltimore le 19 juin.

Nick Aldis vs PCO a été confirmé pour l’événement ROH Supercard of Honor. Le spectacle a lieu le 4 avril à Lakeland, en Floride. Voici la programmation mise à jour:

* Nick Aldis contre PCO

* Jeff Cobb et Dan Maff contre KENTA et Taiji Ishimori

* Match du championnat du monde par équipe ROH à six joueurs: Bandido, Flamita et Rey Horus contre Will Ospreay, Amazing Red et Rocky Romero

* Marty Scurll contre Jay White