Un lutteur de deuxième génération fait ses débuts sur WWE SmackDown

WWE.com

L’épisode d’hier soir de Friday Night SmackDown sur FOX mettait en vedette le premier programme télévisé de la star de deuxième génération, Cal Bloom.

Faisant ses débuts dans un squash aux mains d’un Sheamus de retour, Bloom est le fils de l’ancien artiste de la WWE, de la WCW et de l’AWA Wayne Bloom. À l’époque, il faisait équipe avec Mike Enos en tant que The Destruction Crew et The Beverly Brothers.

La dernière apparition de Wayne pour la WWE remonte à 1993 et ​​il a pris sa retraite en 1999.

Cal a été signé par la WWE en mars 2019 et a fait ses débuts dans le ring en mai, mais n’a guère été utilisé dans l’entreprise depuis lors.

En tant qu’ancien joueur de football à l’Université de Floride centrale, Bloom a définitivement le potentiel athlétique pour aller loin en tant que lutteur professionnel. Il faut également noter que ce n’était pas l’appel officiel de Bloom de NXT, ce qui signifie qu’il aura encore beaucoup de temps pour grandir en tant qu’interprète sur la marque noire et jaune.

Ailleurs dans l’émission, The Forgotten Sons a fait ses débuts dans la liste principale en traversant la Lucha House Party.

L’édition de cette année du SmackDown après WrestleMania n’a peut-être pas été aussi spéciale qu’elle l’a été dans le passé, mais elle comportait toujours sa juste part de stars débutantes.

Doublures en argent et tout ça.