Un lutteur qui incarne Chris Benoit dans un documentaire révélé

Comme vous le savez peut-être, VICE a sorti la première partie du documentaire de Chris Benoit pour «Dark Side of the Ring». Le documentaire approfondit la vie et la carrière de Chris Benoit et se concentre sur le meurtre-suicide de Benoit.

Lutteur Indy Tyson Dux a eu l’honneur de représenter Chris Benoit dans le documentaire. Tyson a commenté son expérience ci-dessous.

«Ce fut un honneur de jouer Benoit. Je l’ai idolâtré en grandissant. C’est la raison pour laquelle je voulais devenir lutteur professionnel. Être en dehors de cela était surréaliste. Si vous n’avez pas encore vérifié cela ».

Ce fut un honneur de jouer Benoit. Je l’ai idolâtré en grandissant. C’est la raison pour laquelle je voulais devenir lutteur professionnel. Être en dehors de cela était surréaliste. Si vous n’avez pas encore vérifié cela. https://t.co/KLzirtKTK3

– Tyson Dux (@TysonDux) 22 mars 2020