Un membre du Congrès américain sort de son discours sur l’état de l’Union et le compare à une “fausse” lutte

Mardi soir, le membre du Congrès américain Tim Ryan s’est rendu sur Twitter, révélant qu’il était sorti de l’adresse de Donald Trump sur l’état de l’Union parce que “c’était comme regarder la lutte professionnelle”. Il a poursuivi: “C’est tout faux.”

Plusieurs lutteurs sont allés sur Twitter pour répondre, notamment Dolph Ziggler, Paige et Gail Kim:

En tant que fan de lutte professionnelle, politique et membre du Congrès Ryan, je vois de nombreuses similitudes entre les emplois que nous exerçons avec tant de passion…

tel que; ce n’est réel que lorsque nous gagnons https://t.co/PdX6uSYgdP

– Nic Nemeth (@HEELZiggler) 5 février 2020

Vous laissez la lutte en dehors de cela !!! 😩 https://t.co/6YTiADHu4o

– PAIGE (@RealPaigeWWE) 5 février 2020

pic.twitter.com/NghcWbniju

– PAIGE (@RealPaigeWWE) 5 février 2020

Nous ne sommes pas faux. TRUMP IS. Nous ne méritons pas d’être regroupés dans sa catégorie. ATOUT = imprévisible et faux. LUTTE = prédéterminé et physiquement RÉEL. Nous sommes l’évasion de cette réalité https://t.co/cEcxmlXGCw

– Gail Kim-Irvine (@gailkimITSME) 5 février 2020

Vous êtes constamment «faux» pour obtenir ce que vous voulez de la vie. https://t.co/0PWHz3oAxn

– Drake Maverick (@WWEMaverick) 5 février 2020

N’ose pas m’amener là-dedans, Tim. https://t.co/XgEzTDpSaB

– EFFY (@EFFYlives) 5 février 2020

Venez à @aiwrestling vendredi et voyez à quel point c’est faux! https://t.co/JurrOuXXe8

– VRAI compte Dean Malenko (@FilthyTomLawlor) 5 février 2020

Si ce type pense que Twitter politique est mauvais, il n’a manifestement pas encore ressenti la colère de Twitter de lutte. https://t.co/a5HRh0ZOYJ

– Kamille (@kamillebrick) 5 février 2020