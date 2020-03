Un nouveau champion couronné à la WWE Elimination Chamber 2020

WWE.com

Sami Zayn vient de remporter son premier championnat de la WWE, en remportant le titre intercontinental de Braun Strowman lors du pay-per-view Elimination Chamber 2020 hier soir.

“Le Grand Libérateur” a marqué la sangle dans un match avec handicap opposant Cesaro et Shinsuke Nakamura à “Le monstre parmi les hommes”. Les lutteurs étaient entrés et sortis en moins de 10 minutes et l’avantage numérique a été énorme au final, Strowman prenant plusieurs gros coups avant de manger le poteau, prenant son deuxième Kinshasa du combat, puis tombant finalement au Helluva Kick en tant que Sami. les camarades de classe ont levé le grand homme.

Strowman était champion intercontinental depuis seulement 37 jours, après avoir pris la ceinture de Nakamura lors de l’épisode de SmackDown du 31 janvier. Il s’agit en fait de son titre le plus long dans la société.

Zayn, quant à lui, vient de marquer son premier championnat depuis la remise du titre NXT à Kevin Owens en février 2015. Au cours des derniers mois, il s’est largement éloigné du cercle carré pour se concentrer sur la gestion de Cesaro et Nakamura.

Il sera intéressant de voir où la WWE ira ensuite avec cela, bien qu’il soit sûr de dire que Braun cherchera à mettre quelqu’un à travers le TitanTron sur SmackDown cette semaine.