Un nouveau rapport critique les sorties de masse “moralement sans cœur” de la WWE

WWE

Presque s’est écoulé depuis les sorties de masse de la WWE et les absences de Black Wednesday (15 avril) et Brandon Thurston de Wrestlenomics (le plus grand expert indépendant sur les finances de la lutte pro) a fait le point sur la situation, éditant une ventilation basée sur les données à l’origine prononcé le 18 avril sur Wrestlenomics Radio.

Thurston utilise des chiffres pour conclure que “la réduction des coûts de la WWE n’est pas quelque chose qui est nécessaire pour garder l’entreprise rentable.” Selon les informations, la promotion de Vince McMahon représente toujours un bénéfice d’exploitation cumulé record de 121,1 millions de dollars cette année, même si la situation mondiale actuelle se poursuit tout au long. Alors que la “responsabilité fiduciaire de la WWE envers ses investisseurs” est notée, le rapport soutient que “la WWE a une responsabilité morale plus élevée de ne pas licencier des travailleurs si elle peut se le permettre.”

Les autres données mises en évidence incluent les récents dividendes versés à Vince McMahon et à d’autres actionnaires qui auraient couvert la rémunération mensuelle due aux employés libérés.

On note également l’érosion de la confiance entre la WWE et ses consommateurs: la promotion a utilisé la situation mondiale actuelle comme un «nuage» pour protéger sa marge bénéficiaire, bien que «l’idée que les gens ne soient pas assez intelligents pour comprendre ce qui se passe n’est pas viable . “

Il sera intéressant de voir comment cette question sera traitée lors de l’appel aux résultats de la WWE pour le premier trimestre 2020, le cas échéant. Cet appel est actuellement prévu pour jeudi.