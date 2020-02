Un nouveau Trish Stratus / WWE Network Special prévu, le premier match de Joaquin Wilde, Plus

La WWE diffusera une nouvelle émission spéciale «Break it Down» sur le réseau WWE. Le nouvel épisode se penchera sur le Temple de la renommée de la WWE, Trish Stratus:

Trish Stratus présentera ses matchs les plus épiques dans le prochain épisode de WWE Break It Down Le prochain épisode de WWE Break It Down est accompagné d’une garantie Stratusfaction.

C’est parce que l’épisode – qui commence le dimanche 1er mars sur WWE Network – met en vedette nul autre que sept fois championne féminine de la WWE, Trish Stratus, racontant certains des affrontements les plus emblématiques de sa carrière au WWE Hall of Fame.

Chaque épisode de WWE Break it Down présente une superstar de la WWE parlant en profondeur d’une liste organisée de classiques du tapis, offrant aux fans de la WWE de nouvelles perspectives sur les affrontements légendaires. L’épisode de Trish ne fera pas exception, car elle vous fera découvrir les coulisses des matchs suivants:

* Trish Stratus, Test & Albert contre Lita & The Hardy Boyz SmackDown, 22 juin 2000

* Trish Stratus contre Stephanie McMahon No Way Out 2001

* Championnat des femmes WWE Six-Pack Challenge Survivor Series 2001

* Trish Stratus contre Victoria (WWE Women’s Championship Hardcore Match) Survivor Series 2002

* Trish Stratus contre Mickie James (match de championnat féminin de la WWE) Révolution du Nouvel An 2006

Définissez votre rappel maintenant: WWE Break it Down: Trish Stratus sera disponible sur demande à partir de 10 heures le dimanche 1er mars, exclusivement sur le réseau WWE primé.

Mark Andrews a publié la dernière édition de son vlog, se montrant en train de parler avec Joaquin Wilde de son premier match: