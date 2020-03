Un recours collectif intenté contre la WWE pour un accord sur l’Arabie saoudite et une baisse des actions

Le cabinet d’avocats Robbins Geller Rudman & Dowd LLP a déposé un recours collectif contre la WWE au nom d’un investisseur institutionnel.

Le cabinet d’avocats cherche à représenter les «acheteurs» d’actions ordinaires de classe A de la WWE entre le 7 février 2019 et le 5 février 2020. Ce qui suit a été publié:

Robbins Geller Rudman & Dowd LLP intente un recours collectif contre World Wrestling Entertainment, Inc.

Robbins Geller Rudman & Dowd LLP a annoncé aujourd'hui avoir déposé un recours collectif au nom d'une institution investisseur souhaitant représenter des acheteurs d'actions ordinaires de catégorie A de World Wrestling Entertainment, Inc. («WWE») (NYSE: WWE) au cours de la période comprise entre le 7 février 2019 et le 5 février 2020 (la «période de catégorie»). Cette action a été déposée dans le district sud de New York et est sous-titrée City of Warren Police and Fire Ret. Sys. v. World Wrestling Entm't, Inc., et al., n ° 20-cv-02031.

Le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 permet à tout investisseur qui a acheté des actions ordinaires de classe A de la WWE pendant la période du recours de demander à être nommé plaignant principal dans le cadre du recours collectif en valeurs mobilières du World Wrestling Entm. Un demandeur principal agit au nom de tous les autres membres du groupe pour diriger le recours collectif en valeurs mobilières du World Wrestling Entm. Le demandeur principal peut sélectionner un cabinet d’avocats de son choix pour plaider le recours collectif en valeurs mobilières du World Wrestling Entm. La capacité d’un investisseur à participer à tout éventuel recouvrement futur du recours collectif en valeurs mobilières du World Wrestling Entm ne dépend pas de son rôle de demandeur principal. Si vous souhaitez agir en qualité de demandeur principal dans le cadre du recours collectif en valeurs mobilières du World Wrestling Entm, vous devez déplacer la Cour dans les 60 jours à compter d’aujourd’hui. Si vous souhaitez discuter du recours collectif en valeurs mobilières du World Wrestling Entm’t ou si vous avez des questions concernant cet avis ou vos droits ou intérêts, veuillez contacter l’avocat du demandeur, Brian E. Cochran de Robbins Geller au 800 / 449-4900 ou 619/231 -1058, ou par e-mail à [email protected] Vous pouvez voir une copie de la plainte telle que déposée à https://www.rgrdlaw.com/cases-wwe-class-action-lawsuit.html.

Le recours collectif en valeurs mobilières du World Wrestling Entm accuse la WWE et certains de ses cadres supérieurs de violations du Securities Exchange Act de 1934. La WWE est une société de médias et de divertissement intégrée principalement connue pour ses émissions de catch professionnelles scénarisées. Ces dernières années, la WWE a noué d’importantes relations stratégiques avec le Royaume d’Arabie saoudite, notamment un accord pluriannuel sur les droits de distribution télévisuelle avec Orbit Showcase Network («OSN»), un fournisseur de satellite de diffusion directe contrôlé par l’Arabie saoudite et 10 partenariat pluriannuel avec la Saudi General Sports Authority pour accueillir des événements en direct en Arabie saoudite.

La plainte allègue qu’au cours de la période du recours, les défendeurs ont fait des déclarations fausses et trompeuses et / ou n’ont pas divulgué d’informations défavorables concernant les activités et les activités de la WWE. Plus précisément, les accusés n’ont pas révélé que la WWE connaissait une tension croissante avec le gouvernement saoudien et une rupture des négociations concernant un nouvel accord de distribution de radiodiffusion; que le gouvernement saoudien et ses affiliés n’avaient pas effectué des millions de dollars de paiements dus à la WWE conformément aux engagements contractuels existants entre les parties; qu’OSN avait mis fin à la diffusion des programmes de la WWE au premier trimestre 2019, malgré une obligation contractuelle de poursuivre ces émissions, et que cette annulation était symptomatique d’une détérioration des relations commerciales entre les parties; qu’OSN a repoussé les efforts pour renouveler un accord sur les droits de distribution à des conditions acceptables pour la WWE; et que la WWE n’avait pas la capacité d’étendre ses opérations au Moyen-Orient ou en Arabie saoudite comme cela avait été présenté aux investisseurs.

Les problèmes avec la relation de la WWE avec les Saoudiens ont commencé à être révélés dans une série de divulgations partielles. Le 25 avril 2019, la Société a dévoilé des résultats financiers et des prévisions budgétaires décevants, que plusieurs analystes ont mis en relation avec des hoquets potentiels dans les relations de la Société avec les Saoudiens. Le 31 octobre 2019, dans le cadre de la publication des résultats financiers de la société pour le troisième trimestre 2019, la WWE a révélé une sous-performance importante dans les principaux indicateurs et a révélé que l’accord sur les droits médias avait été indéfiniment retardé. Vers la même époque, il a été signalé que le gouvernement saoudien avait retenu des dizaines de millions de dollars de paiements dus à la WWE. Le différend a continué de s’intensifier, aboutissant à une décision de la WWE de couper le flux de diffusion d’un événement en direct organisé dans le pays. En représailles, le gouvernement saoudien a temporairement refusé d’autoriser plusieurs lutteurs de la WWE à quitter le pays dans ce qui a été décrit plus tard comme une «situation d’otage» sous le prétexte de problèmes d’avions mécaniques.

Puis, le 30 janvier 2020, la WWE a révélé que deux de ses cadres supérieurs les plus anciens – les accusés George A. Barrios et Michelle D. Wilson – avaient été évincés. Peu de temps après, le 6 février 2020, la WWE a de nouveau révélé des performances financières décevantes en raison de son échec à conclure un accord de diffusion favorable avec les Saoudiens et a révélé que l’accord sur les droits des médias saoudiens ne serait pas inclus dans les prévisions financières de la société. À la suite de ces divulgations, le cours des actions ordinaires de la classe A de la WWE a chuté depuis un sommet de la période des classes de plus de 100 $ par action jusqu’à 40,24 $ par action le 6 février 2020, ce qui représente une baisse de 60% du cours de l’action.

Le demandeur est représenté par Robbins Geller, qui possède une vaste expérience dans la poursuite des recours collectifs des investisseurs, y compris les actions impliquant une fraude financière.