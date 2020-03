Undertaker appelle la WWE à affecter le statut de Wrestlemania?

L’Undertaker sera de retour pour participer à Wrestlemania après une interruption d’un an. Il devrait affronter AJ Styles dans un match de rêve pour de nombreux fans de catch. Cet événement particulier est la terre sainte où il a solidifié son héritage au cours de l’année et nous pensons qu’il améliorera son record de 24-2 sur le plus grand spectacle. Compte tenu d’un événement récent, le résultat pourrait-il en être autrement? Probablement, la réponse serait NON.

The Undertaker Vs. Le segment de signature du contrat AJ Styles annoncé pour la prochaine WWE Raw

Scott Steiner blâme le triple H de la WWE pour avoir battu les légendes de la WCW

Comme indiqué précédemment, La WWE n’a pas réussi à ajouter Michelle McCool à la liste des plus grandes superstars féminines détenant des titres à la WWE. C’était une liste pour honorer les femmes à l’occasion de la célébration de la journée des femmes où la WWE a exclu le quadruple champion ainsi que la meilleure moitié de The Undertaker.

Il n’a pas été bien pris par le Phenome comme il a décidé de appeler la WWE briser le caractère kayfabe. Le tweet est donné ci-dessous,

Trop peu trop tard… incroyable !!

– Undertaker (@undertaker) 3 mars 2020

La WWE décide souvent de punir les superstars à travers des perspectives de scénario si elles ne sont pas satisfaites de leurs comportements. Les rumeurs courent donc partout, que The Undertaker tombe dans la même catégorie ou non. La récente annonce semble aller bien avec les plus hauts responsables de la WWE, même s’ils ont mis à jour la liste et inséré Michelle McCool dans la liste.

On a demandé au journaliste vétéran de lutte Tom Colohue si Undertaker appelant publiquement la WWE affecterait son match à WrestleMania 36. Il a annulé toutes les chances car The Undertaker est le personnage le plus rare de la société qui est au-dessus de tout le monde. Il fait tout ce qu’il fait, quand il veut. Considérant qu’il a le statut d’épaule de confiance, la WWE ne le punira pas du tout,

“Pas du tout. L’Undertaker, quand il signe son contrat, quand il commence à s’entraîner, il sera toujours là, il sera toujours impliqué dans le match.

Il a déjà eu des problèmes, mais quand il s’agit de se retrouver sur le ring, il sera toujours là pour livrer. C’est exactement ainsi que fonctionne l’Undertaker. “

Cela étant dit, nous devrions nous préparer à avoir un méga match avec The Undertaker. En outre, la WWE prévoit de célébrer le 30e anniversaire de sa carrière, plus tard cette année. Survivor Series 2020 est le PPV exact lorsque les superstars légendaires termineront trois décennies à la WWE.