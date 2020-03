Undertaker vs AJ Styles annoncés pour la WWE Wrestlemania 36

La WWE Raw a été organisée de manière compacte hier soir au centre de performance de la WWE à Orlando, en Floride. Pour la première fois, il n’y a eu qu’un seul match dans l’émission et des apparitions de certains noms légendaires. L’un d’eux a été réalisé par nul autre que The Undertaker qui est maintenant officiellement prêt à entrer en collision avec AJ Styles lors de son 27e match à Wrestlemania 36 après le segment de signature de contrat prévu.

Contrat signé.

Le destin est scellé.

La fin est proche pour vous, Deadman.

Rendez-vous à #WrestleMania. #Raw https://t.co/rqjbSF3Qn4

– AJStyles.Org (@AJStylesOrg) 17 mars 2020

AJ Styles a volé le contrat dans les coulisses afin d’éviter la confrontation face à face avec The Undertaker sur WWE Raw. Il a envoyé Gallows et Anderson pour atteindre les papiers à The Deadman qui les a détruits avec les pitreries inhumaines. Il a signé le contrat avant de se diriger vers l’arrière pour conclure l’accord pour Wrestlemania 36.

WWE.com a ensuite officiellement déclaré que le match allait se terminer,

“The Undertaker se lèvera une fois de plus pour monter sur la plus grande scène de tous pour une confrontation très personnelle contre AJ Styles. Les styles peuvent-ils vaincre The Undertaker lors de l’événement qui a fait d’une superstar un phénomène? Ne manquez pas WrestleMania 36, ​​diffusé en direct sur le réseau primé WWE le dimanche 5 avril à 7 HE / 4 PT. “

Le tout premier WWE Raw du PC à Orlando a également vu Seth Rollins poser un défi à Wrestlemania à Kevin Owens. Le lauréat l’a accepté et a ensuite coupé une promo sur les raisons pour lesquelles le WWE Performance Center est le meilleur endroit pour que ce match se produise.

Il a travaillé dur ici pour atteindre le sommet et prévoit maintenant d’ajouter un de plus à la liste de souvenirs qu’il a faits au Performance Center lorsqu’il bat Rollins au milieu du ring à WrestleMania 36.

Un @FightOwensFight passionné a lancé un défi pour @WWERollins à #WrestleMania! #RAW pic.twitter.com/nsTrnRGlFi

– WWE (@WWE) 17 mars 2020

Cette querelle se poursuivait assez souvent et devait se terminer de la manière la plus importante possible pour le bien des fans. Wrestlemania 36 est l’endroit idéal pour qu’elle ait le point culminant approprié.

Malheureusement, il n’y aura pas de fans présents car le «show of shows» est maintenant annulé au Raymond James Stadium à Orlando, en Floride. Il est désormais programmé depuis le PC lui-même le 5 avril avec la carte de match suivante,

Match titre WWE

Drew McIntyre contre Brock Lesnar (c)

Match de titre universel WWE

Roman Reigns contre le Temple de la renommée de la WWE Bill Goldberg (c)

Match de titre féminin WWE NXT

Charlotte Flair contre Rhea Ripley (c)

Match pour le titre RAW féminin

Shayna Baszler contre Becky Lynch (c)

Dernier homme debout

Edge contre Randy Orton

John Cena contre «The Fiend» Bray Wyatt

The Undertaker contre AJ Styles

Kevin Owens contre Seth Rollins