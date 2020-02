Une autre mise à jour des coulisses sur le statut de Jeff Cobb avec AEW

Comme nous l’avons signalé hier soir sur eWn, Jeff Cobb n’est pas sous contrat avec AEW malgré son apparition dans l’émission Dynamite d’hier soir. Cobb affrontera Jon Moxley sur Dynamite la semaine prochaine.

Au moment d’écrire ces lignes, Cobb n’est réservé que pour la diffusion Dynamite de la semaine prochaine à Atlanta, en Géorgie. De toute évidence, AEW veut qu’il signe un contrat d’exclusivité, mais son apparition hier soir et la semaine prochaine est en quelque sorte “en attente” pour voir si Cobb se sent suffisamment à l’aise pour signer. Cobb est toujours un agent libre et n’est pas sous contrat avec AEW, ROH ou NJPW à ce jour. Il est actuellement en mesure de travailler où il veut.