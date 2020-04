Une effusion d’hommages au légendaire annonceur Howard Finkel

Plus tôt dans la journée, nous avons annoncé le décès du légendaire annonceur du Hall of Fame de la WWE, Howard Finkel. Peu de temps après, nous avons partagé certaines des premières réactions du monde de la lutte dans le lien ci-dessous:

En seulement quelques heures, beaucoup d’autres ont partagé leurs hommages à sa vie dans une effusion de messages émotionnels, montrant à quel point il était aimé pour sa gentillesse et sa générosité sans précédent.

Triste d’apprendre le décès de mon ami et premier employé de la WWE, le Hall of Famer de la WWE, Howard Finkel. Les plus grands moments de l’histoire du divertissement sportif ont été rendus encore plus grands grâce à la voix emblématique de Howard. pic.twitter.com/aAMY2XaHsm

– Vince McMahon (@VinceMcMahon) 16 avril 2020

Personne n’a fait un moment comme The Fink 🐐

ET NEWWWWWWWWW pic.twitter.com/SJTc1K1xdz

– WWE sur BT Sport (@btsportwwe) 16 avril 2020

Vous n’étiez pas quelqu’un avant d’avoir entendu Howard vous annoncer. Une victoire au championnat ne semblait pas réelle tant que vous ne l’aviez pas entendu dire “et le nouveau!” Sa voix, sa personnalité et sa positivité nous manqueront beaucoup. Merci pour tout… surtout pour ton amitié. https://t.co/CYSPt6vnvU

– Triple H (@TripleH) 16 avril 2020

Howard Finkle faisait partie de l’équipe Hogan pendant les bons et les mauvais moments, même lorsque j’étais à l’extérieur, Howard appelait de manière cohérente pour me dire de toujours garder la tête haute, c’était «ne jamais dire jamais» et «vous et Vince le ferez ça marche », mon bon ami RIP, je t’aime 4LifeHH

– Hulk Hogan (@HulkHogan) 16 avril 2020

Fink, tu seras toujours numéro 1. RIP mon ami.

– Eric Bischoff (@EBischoff) 16 avril 2020

💔🙏🏼 pic.twitter.com/J6RncNp219

– Lilian Garcia (@LilianGarcia) 16 avril 2020

Merci Howard…. D’être le meilleur annonceur du ring de catch de l’histoire, un excellent employé pour la @WWE, un bon gars et un fidèle laquais! J’espère que vous annoncerez mon entrée dans la grande inconnue quand je vous rejoindrai… https://t.co/qQ7gdbhpAR

– Chris Jericho (@IAmJericho) 16 avril 2020

Repose en paix Howard Finkel.

Le plus grand annonceur de ring de tous les temps.

Historien et encyclopédie de lutte à pied.

Temple de la renommée.

Fidèle.

Bon ami.

Je t’aime Fink. pic.twitter.com/tqvVq6gMeR

– Bruce Prichard (@bruceprichard) 16 avril 2020

J’ai rencontré Howard Finkel pour la première fois en 1993 lorsque j’ai commencé à travailler avec @WWE.

Toujours l’ami le plus utile et le plus sincère de tous ceux avec qui il est entré en contact. Ma journée préférée avec Howard était quand lui et moi avons assisté ensemble à un match des Cleveland Browns, New York Jets. Tu me manques, Fink! RIP pic.twitter.com/z5PP9MeEEJ

– Jerry Lawler (@JerryLawler) 16 avril 2020

Je t’aime @howardfinkel RIP mon frère

– Gbrisco🤼‍♂️ (@Fgbrisco) 16 avril 2020

Howard Finkel était avec le @WWE depuis le début. Il était un employé fidèle, un annonceur du Temple de la renommée et, surtout, un grand ami. Même pendant les années où je n’étais pas à la WWE, je suis resté en contact avec Howard. Vous ne pouviez tout simplement pas trouver un gars plus gentil.

DÉCHIRURE. mon amie. pic.twitter.com/7IVHN6FZVh

– Ted DiBiase (@MDMTedDiBiase) 16 avril 2020

Je pensais que je n’avais pas de larmes mais j’avais tort. Les nouvelles ne font qu’empirer. Je viens d’entendre parler du décès d’un merveilleux être humain et de l’un des PLUS GRANDS ANNONCEURS DE BAGUES @howardfinkel. Je vais manquer cette voix indéniable et son merveilleux esprit. #RIPHowardFinkel pic.twitter.com/59IE3eyoci

– Charles Robinson (@WWERobinson) 16 avril 2020

Tellement triste du décès de mon cher ami. La première fois que je me suis envolé pour des téléviseurs, j’ai indiqué que «La voix de la WWE» était venue me chercher! Quand il m’a vu seul, il m’a tenu compagnie. Il était mon premier ami à la WWE et je n’oublierai jamais sa gentillesse et son amour absolu du biz. #RIPFink pic.twitter.com/k6Jp7uPDgB

– Trish Stratus (@trishstratuscom) 16 avril 2020

À WrestleMania 2000 après que E&C ait remporté nos premiers titres de tag, je me suis retrouvé seul dans les vestiaires avec Howard Finkel après le spectacle. J’ai dit “Howard, j’ai attendu toute ma vie pour vous entendre dire ces mots” .. AAAND NEWWW .. il m’a serré dans ses bras .. Il était authentique. Il était le meilleur. DÉCHIRURE

– Jay ‘Christian’ Reso (@ Christian4Peeps) 16 avril 2020

Très triste d’entendre #HowardFinkel passé. C’était juste un gars formidable qui plaisantait, riait et était toujours positif. Le plus grand Ring Annonceur de tous les temps, sa voix emblématique vivra pour toujours dans l’histoire de la lutte professionnelle. Des prières vont à sa famille. #RIPFink pic.twitter.com/XGAYVwQrwv

– TAZ (@OfficialTAZ) 16 avril 2020

Quand je suis arrivé à la WWE, j’avais hâte d’entendre Howard Finkel annoncer mon nom. Il est sans aucun doute le plus grand annonceur de ring de tous les temps. #RIPFink

– Booker T.Huffman (@ BookerT5x) 16 avril 2020

Mes sympathies et mes prières vont à la famille de HOWARD FINKEL. Il n’était pas seulement un Hall of Famer de la WWE, il était un Hall of Famer dans la vie! Tu vas nous manquer frère. DÉCHIRURE. DDP pic.twitter.com/908mSHLEvY

– Page Diamond Dallas (@RealDDP) 16 avril 2020

#HowardFinkel était un gars formidable. Eugene est toujours allé voir Howard lorsque des statistiques ou des faits sur la WWE étaient nécessaires. Howard savait et se souvenait de tout. pic.twitter.com/mD5WVuSG3j

– Eugene Nick Dinsmore (@UGeneDinsmore) 16 avril 2020

C’est écrasant d’apprendre le décès de #HowardFinkel – La voix d’une génération de fans du WWF et d’un homme vraiment gentil, âme douce. . . Mes sincères condoléances à sa famille. . . #RIPFink pic.twitter.com/nkBWhh1N0h

– Gary Cappetta (@GaryCappetta) 16 avril 2020

Que Dieu vous bénisse Fink. 🙏

Merci pour les souvenirs d’enfance.

Merci d’être toujours de notre côté.

Merci d’être un ami. pic.twitter.com/33UCOChwPc

– Bully Ray (@ bullyray5150) 16 avril 2020

Nous sommes attristés d’apprendre que le légendaire annonceur du ring de catch, Howard Finkel, est décédé à l’âge de 69 ans. Nos pensées vont à ses amis et à sa famille. pic.twitter.com/HiwooWVF4f

– All Elite Wrestling (@AEWrestling) 16 avril 2020

IMPACT Wrestling est profondément attristé d’apprendre le décès de Howard Finkel. Nous adressons nos condoléances à ses amis et à sa famille.

– IMPACT (@IMPACTWRESTLING) 16 avril 2020

Il m’a mis dessus. IL ME FAIT REGARDER COMME LA LÉGENDE. IL ME FAIT SOURIRE. POUR TOUJOURS JE VOUS AIME HOWARD FINKEL pic.twitter.com/cY8tTHDqds

– The Iron Sheik (@the_ironsheik) 16 avril 2020

Je suis attristé d’apprendre le décès de quelqu’un dont la plupart d’entre nous se souviennent comme La Voix de la WWE, Howard Finkle. Il était le gars le plus gentil de l’entreprise et, plus important encore, mon ami. Reste en pièce Fink. 🙏🏼 # Godspeed… https://t.co/VT2XFSQCkJ

– Chavo Guerrero jr. (@mexwarrior) 16 avril 2020

Je suis triste d’apprendre le décès de Howard Finkel! C’était un gentleman et une âme gentille! Je lui serai toujours redevable d’avoir escorté Eddie de Minneapolis à Phoenix après son décès. Quand il m’a appelé … il a dit … “Je ne veux pas qu’Eddie soit ramené par lui-même à la maison”. RIP vous aime ami pic.twitter.com/gZM1ZMCltQ

– Vickie Guerrero (@VickieGuerrero) 16 avril 2020

La voix d’une génération. L’un des humains les plus doux et les plus passionnés de cette entreprise. Howard a toujours eu tellement de mots d’encouragement pour moi lorsque j’ai commencé à travailler avec @wwe, c’était un… https://t.co/d6TAATjojA

– Renee Young (@ReneeYoungWWE) 16 avril 2020

Tu me manques mon ami. La vitesse de Dieu! Repose-toi bien Fink! 💔 pic.twitter.com/kT4dttS0eJ

– Jimmy Korderas (@jimmykorderas) 16 avril 2020

Nous avons perdu l’un des plus grands annonceurs de ring de tous les temps, Howard Finkel. Howard était l’homme qui a proposé le nom de «WrestleMania» et il était l’une des personnes les plus aimées de @WWE. Howard ring a annoncé le tout premier match de mon père à @TheGarden. Nous t’aimons, Howard. ❤️ pic.twitter.com/8TdmTvZQph

– NattieByNature (@NatbyNature) 16 avril 2020

Fink était la voix de mon enfance. Tu sais quoi d’autre? Il était l’être humain le plus gentil que j’aie jamais rencontré et j’ai chéri nos conversations.

Voici lui annonçant le premier match pour le titre NXT. Entendre sa voix dire que mon nom était un rêve devenu réalité. Qu’il reste au pouvoir. https://t.co/9qrWBTaGlE

– Seth Rollins (@WWERollins) 16 avril 2020

Je n’ai que des souvenirs positifs de toi Howard. Un si bon cœur, une belle personne qui était gentille avec tous. Je n’oublierai jamais le jour où tu m’as dit “J’espère avoir l’honneur de t’annoncer un jour”. Merci d’avoir toujours cru en moi.

Vous nous manquerez beaucoup. #RIPFink pic.twitter.com/i4dPtmJUsF

– Zelina Vega (@Zelina_VegaWWE) 16 avril 2020

J’ai vu un message vocal après une journée de formation chez OVW, c’était mon appel à cru! Howard Finkel a parlé comme s’il annonçait un nouveau champion du monde, au Madison Square Garden! Je n’oublierai jamais que + son entrée «bienvenue dans la jungle» est inégalée et nous a tous incités à avoir un grand spectacle!

– Nic Nemeth (@HEELZiggler) 16 avril 2020

Plus qu’une #Légende Plus que #LaVoix Il est #TheFink ❤️Rest in Paradise cher Howard. L’impact que vous avez eu sur notre industrie était indéniable. Mais ensuite, l’impact que vous avez eu sur nous tous, en tant qu’homme, était vraiment inoubliable. Tu vas nous manquer. Jusque-là, mon ami. Xoxo #RIPHowardFinkel

– Mickie James ~ Aldis (@MickieJames) 16 avril 2020

RIP Howard Finkel, le légendaire annonceur de la WWE pic.twitter.com/Rg5MRHOxP7

– William Patrick Corgan (@Billy) 16 avril 2020

Je me souviens qu’au début de ma carrière @WWE, il y a eu une tournée au Mexique où Lilian Garcia n’a pas pu assister et Howard Finkel est intervenu. -old boy pendant un moment #ThankYouFink #ripfink

– Santino Marella (@milanmiracle) 16 avril 2020

Il était notre voix de catch. Le monde a perdu un étonnant humain aujourd’hui dans @howardfinkel pic.twitter.com/iaofFWHtay

– Dylan Postl (@wwehornswoggle) 16 avril 2020

Très triste de se réveiller avec la nouvelle du décès d’Howard Finkel. La voix la plus emblématique de l’histoire du catch. J’ai eu la chance de rencontrer Howard à quelques reprises et il était toujours très gentil, gratuit et chic. Mes pensées et mes condoléances vont à ses proches aujourd’hui. pic.twitter.com/iIfdkVWMHC

– Nick Aldis (@RealNickAldis) 16 avril 2020

L’une des personnes les plus incroyables que j’ai jamais eues a eu le plaisir de parler aussi😔 #RIPHowardFinkel https://t.co/UgrCYC64Ea

– Titus O’Neil (@TitusONeilWWE) 16 avril 2020

MERCI, M. Finkel. Pour votre gentillesse CHAQUE fois, nous avons eu la chance d’interagir et de fournir une bande sonore à tant de nos souvenirs. De notre première conversation en 99 à la dernière, vous m’avez fait sentir plus que moi. Je suis éternellement reconnaissant. 🙏❤️ https://t.co/LPmURPbcsS

– Adam Pearce (@ScrapDaddyAP) 16 avril 2020

Il était la personne la plus douce !! Chaque fois qu’il entrait dans une pièce, il apportait du soleil. Il va vraiment me manquer. #RIPHowardFinkel -Brie pic.twitter.com/NVhiJXUNue

– Nikki & Brie (@BellaTwins) 16 avril 2020

DÉCHIRURE. Howard Finkel, vous étiez une personne merveilleuse et un grand ami authentique.

Tu me manqueras pic.twitter.com/bKIqdSYZA9

– Al Snow (@TheRealAlSnow) 16 avril 2020

HOU LA LA! Je viens de découvrir que Howard Finkel est décédé. Howard était la voix la plus mémorable de la WWF / WWE. Ce fut un honneur de travailler avec cet homme. #RIPHowardFinkel. Vous nous manquerez beaucoup.

– Val Venis #DigiByte (@ValVenisEnt) 16 avril 2020

Je me souviens qu’il est venu vers moi et m’a dit: «Ce soir, j’ai l’honneur de vous annoncer pour la première fois. Je veux m’assurer que vous êtes d’accord avec ma prononciation. ” J’ai dit: “Howard, c’est mon honneur que vous annonciez même mon nom, donc je m’en fous si vous l’abattez!” #RIPHowardFinkel pic.twitter.com/8QZSdmsUOr

– David Otunga (@DavidOtunga) 16 avril 2020

L’un des plus beaux gars que je connaisse! Rappelez-vous toujours quand un enfant regardait Fink saisir ce double micro alors qu’il descendait du toit du MSG pour annoncer les matchs le lundi soir. De terribles nouvelles! RIP Fink. #andnewwww https://t.co/1sTOpOWtpm

– Scott Stanford (@ scottstanford1) 16 avril 2020

Je suis déçu d’entendre parler de #HowardFinkel. Le plus grand jamais, et une personne encore meilleure. J’ai toujours aimé plaisanter avec lui. Repose-toi bien mon ami.

– Dean Muhtadi (@MojoRawleyWWE) 16 avril 2020

Mec, cette semaine c’est nul! #RIPHowardFinkel 💔 https://t.co/sJnSHIMMZB

– Tegan Nox 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@TeganNoxWWE_) 16 avril 2020

RIP à la voix légendaire de notre enfance. 🎤 💔 pic.twitter.com/1NmAhraVmt

– Singh Brothers (@SinghBrosWWE) 16 avril 2020

L’entendre appeler mon nom était la chose la plus hype que j’aie jamais connue. Cela m’a validé. Man Fink et moi avons parcouru la route. Tant d’amour pour lui. #RIPFink pic.twitter.com/DZohfVeN5Z

– Virgil (@TheRealVirgil) 16 avril 2020

Très triste d’entendre le décès d’Howard Finkel, c’était un homme très gentil. Il a fait du temps pour une recrue comme moi alors qu’il n’en avait pas trop. Il passait des heures à me raconter des histoires sur la Wwe et ma mousson de gorille préférée.… Https://t.co/UpO2vzJu6J

– Tyrus (@PlanetTyrus) 16 avril 2020

RIP au plus grand de tous les temps @howardfinkel. Employé de 40 ans à la WWE. Comme si cette semaine n’était pas déjà assez difficile pour les gars et les filles de la WWE. #TheFink

– 🦞MIKEY WHIPWRECK🦞 (@mikeywhipwreck_) 16 avril 2020

Introduit une grande partie de mon enfance.

Un collègue et ami à l’âge adulte. @howardfinkel était la voix que chaque personne grandissant de 1980 à 2000 voulait dire… ET NOUVELLE…

Nous aimons ton éternel Howard! pic.twitter.com/GkgoB81ylS

– David Lagana (@Lagana) 16 avril 2020

Cette horrible semaine continue. La voix de Howard Finkel est la bande originale de tant de matchs depuis des décennies. Il n’a jamais glissé une seule fois et c’est dommage que peu de gens l’aient vu annoncer des matchs car il aurait été l’un des meilleurs dans ce domaine également.

– Dave Meltzer (@davemeltzerWON) 16 avril 2020

#RIPFink quelle belle âme il avait. L’un des plus beaux hommes que j’ai rencontrés dans cette entreprise. Si triste d’entendre son décès 💔

– Lauren / Angelina Love (@ActualALove) 16 avril 2020

Howard Finkel était emblématique dans tous les sens. Sa passion pour le sport était sans fin. À côté de Vince lui-même, je ne sais pas si quelqu’un adorait la WWE autant que Howard. Une vraie âme chérie et gentille. La voix de la WWE / WWF a laissé sa marque à jamais et nous manquera pour toujours. #RIPFink

– Court Bauer (@courtbauer) 16 avril 2020

Howard était très pointilleux sur qui il se sentait être un «vrai» annonceur de ring. Je me souviens d’un appel téléphonique que nous avons eu alors que nous venions de parler du métier de la sonnerie annonçant pendant plus d’une heure. This: 40 vidéo est une chose précieuse pour moi. C’est égal à Babe Ruth disant à un enfant “tu es un frappeur helluva”. pic.twitter.com/F7R2qScyvO

– Bobby Cruise (@realBobbyCruise) 16 avril 2020

Une de mes choses préférées dans la lutte a été sa longue pause quand il a dit “Mesdames et Messieurs, je viens d’être informé … (eyeroll) le” Génie “… a un poème pour nous tous.” Vraiment le meilleur dans ce qu’il a fait, vraiment sympa / hilarant et personne de mieux pour parler aux Mets. #RIPFink #Legend https://t.co/XBsErEFne6

– Brian Gewirtz (@ bfg728) 16 avril 2020

#RIPHowardFinkel

La voix qui a introduit tant de correspondances emblématiques. Je suis tellement reconnaissant de pouvoir enfin le rencontrer et lui serrer la main l’année dernière. Que Dieu vous bénisse monsieur… merci pour tout ce que vous avez donné à notre entreprise. 🙏🏻

– Drake Wuertz (@WWEDrakeWuertz) 16 avril 2020

vous connaissez howard finkel comme le légendaire annonceur du ring qu’il était. Je le connais comme la première personne vraiment gentille avec moi à Stamford – nous prenions le bus après le travail ensemble et il me disait combien il aimait sa femme et son travail. ça craint vraiment #RIPHowardFinkel

– Cathy Kelley (@catherinekelley) 16 avril 2020