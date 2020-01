Une grande annonce pour le NXT de mercredi

WWE

Le directeur général de NXT, William Regal, fera une annonce énorme sur l’épisode de NXT de mercredi, a déclaré Triple H aux médias sociaux après la collision de WWE Worlds hier soir.

Selon le honcho NXT, Regal nommera TakeOver: Portland challenger du champion NXT Adam Cole. Triple H n’a donné aucun nom, mais a noté que ce serait «épique».

Les rumeurs actuelles suggèrent que Tommaso Ciampa sera l’homme pour défier le champion au salon Moda Center de Portland, OR, le 16 février.

Trois autres matchs ont déjà été prévus pour l’émission. Finn Bálor affrontera Johnny Gargano, Rhea Ripley défend son championnat NXT contre Bianca Belair et les champions par équipe NXT Tag The Undisputed Era (Kyle O’Reilly & Bobby Fish) relèveront le défi de The BroserWeights (Matt Riddle & Pete Dunne) ou les jeunes vétérans Grizzled (James Drake & Zack Gibson).

Regal lui-même avait des mots après Words Collide, remerciant les fans et les concurrents pour avoir tout donné pendant le spectacle:

Merci beaucoup de ma part et de @NXTUK GM @JohnnySaintWWE à tous les merveilleux fans et concurrents de classe mondiale qui ont donné chaque once de leur esprit combatif pour faire de #WorldsCollide un spectacle incroyable. #WeAreNXT