Une société enquête sur la WWE pour d’éventuelles violations de la fraude en valeurs mobilières

AVERTISSEMENT DE CAPITAUX PROPRES: Levi & Korsinsky, LLP avise les investisseurs d’une enquête impliquant d’éventuelles violations de la fraude en valeurs mobilières par certains dirigeants et administrateurs de World Wrestling Entertainment, Inc.

NEW YORK, NY / ACCESSWIRE / 6 février 2020 / Levi & Korsinsky avise les investisseurs qu’elle a ouvert une enquête sur World Wrestling Entertainment, Inc. («WWE» ou «la Société») (WWE) concernant d’éventuelles violations des lois fédérales sur les valeurs mobilières .

Le 31 octobre 2019, la WWE a publié ses résultats financiers pour le troisième trimestre de 2019. La société a révélé une baisse importante du résultat net et des flux de trésorerie générés par rapport au troisième trimestre de 2018 et a cité «un calendrier défavorable du fonds de roulement et une baisse des résultats d’exploitation. performance »comme cause de la baisse.

À la suite de ces informations, le cours de l’action de la WWE a chuté de 18,68%.

Pour obtenir des informations supplémentaires, rendez-vous sur: https://www.zlk.com/pslra-1/world-wrestling-entertainment-inc-loss-form ou contactez Joseph E. Levi, Esq. soit par e-mail à [email protected] ou par téléphone au (212) 363-7500.

