Une source de la WWE nie que le personnel soit forcé de travailler

WWE

Alors que la WWE continue de proposer de nouveaux contenus hebdomadaires dans le ring, plus tôt dans la journée, des rapports ont révélé qu’un employé de la WWE sans nom

avait approché le Florida Board of County Commissioners avec leurs préoccupations

sur l’environnement de travail actuel de la WWE. Et maintenant, nous avons une réponse de

trie ces affirmations à partir d’une source WWE.

Au cas où vous l’auriez manqué, un employé anonyme de la WWE – à ne pas

confondu avec le pirate anonyme de SmackDown, obvs – sous le nom de «John»

que le personnel de la WWE est «forcé de travailler» et comment la distanciation sociale

les mesures sont impossibles à respecter lors de l’enregistrement des émissions hebdomadaires de la WWE.

Le WrestleVotes toujours fiable

aurait tendu la main à une source de confiance de la WWE qui a abattu John’s

affirme et a souligné qu’aucun membre du personnel de la WWE n’était forcé de travailler

maintenant.

Que vous pensiez que la WWE devrait même produire des in-ring hebdomadaires

la télévision en ce moment, pour être juste envers la société, la WWE a souligné à plusieurs reprises

tout le personnel et les talents qui se sentent mal à l’aise en ce moment fou sont

absolument bien pour rester à la maison. De même, AEW a dit la même chose à leurs employés.