Une tempête de neige affectera la WWE RAW ce soir?

WWE.com

Tel que rapporté par PWInsider, les conditions météorologiques défavorables peuvent affecter l’épisode de ce soir de WWE Monday Night RAW.

Mike Johnson écrit que l’événement devrait avoir lieu au milieu d’une “tempête hivernale massive”, dont la gravité prévue a vu la police locale encourager les habitants de Salt Like City à ne pas conduire. Cela affectera “sans aucun doute” ceux qui voyagent vers et depuis le spectacle – et par conséquent la fréquentation du spectacle lui-même – et en outre, la capacité de la WWE de trimballer sa configuration de production à la Vivint Smart Home Arena. Au moment de la rédaction du présent rapport, 93 accidents de voiture avaient été enregistrés depuis minuit, avec jusqu’à un pied de neige supplémentaire prévue jusqu’à 4 heures du matin.

Ironiquement, un tel événement a fait des ravages sur un autre Road To WrestleMania RAW, en 2015, mais l’épisode suivant a été largement salué, compatible avec la capacité de la WWE à offrir une haute qualité lorsqu’elle est forcée de se retirer de sa zone de confort. L’émission de télévision la plus bien reçue de 2019 – l’édition du 1er novembre de Friday Night SmackDown – a également été produite sous une pression intense de dernière minute.

Peu est prévu pour l’épisode de ce soir, sur WWE.com, sur lequel il n’y a pas d’aperçu.