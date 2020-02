Une vidéo de Roman Reigns sur le tapis rouge du Super Saturday Night, le retour SmackDown des Usos

La WWE a publié la vidéo suivante, montrant Roman Reigns sur le tapis rouge du Super Saturday Night de samedi soir à Miami, en Floride. Vous pouvez consulter l’interview ci-dessous:

La WWE a publié la vidéo suivante en coulisses, sur le retour de The Usos à SmackDown:

Big E. a tweeté ce qui suit, faisant la promotion de la superstar de la NFL, Greg Jennings, apparaissant sur le podcast «Feel the Power» de The New Day:

#SuperBowl sur le thème #NewDayPod avec @GregJennings. Abonnez-vous et tout ça. pic.twitter.com/9r7Harsh5M

– Florida Man (@WWEBigE) 2 février 2020