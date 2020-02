Une vieille côte de la WWE Vince McMahon AIME jouer

Qu’on sache que Vincent Kennedy McMahon prend toutes les chances pour épuiser une bonne côte.

Bruce Prichard s’est souvenu avoir travaillé au bord du ring pour Randy Savage et Sensational Sherri sur le dernier épisode de son podcast “ Something To Wrestle With ”, et il a déclaré que gérer la paire contre Dusty Rhodes et Sapphire était un vrai frisson. Ce match tag était un spectacle de maison régulier fin 1989 / début 1990, mais il n’a pas bien fonctionné à la porte.

Les foules étaient étrangement rares pour les événements en direct, ce qui signifiait que Vinnie Mac pouvait faire des blagues légères aux dépens de Prichard. Il appelait le frère de l’époque, Love, tous les matins et disait quelque chose comme: “Vous avez établi un nouveau record hier soir, mon pote. La pire maison de l’histoire d’Odessa, au Texas!”.

Ensuite, le patron riait du ventre comme s’il était la prochaine venue de Kevin Hart.

Bruce a déclaré que cela se produisait tous les jours (uniquement avec une nouvelle ville à la place d’Odessa selon l’endroit où le WWF avait organisé des spectacles). Prichard a également noté que Savage et Rhodes regarderaient à travers le rideau et déploreraient le manque de mégots dans les sièges pour leurs matchs.

Pourtant, au moins Vince en a eu un bon rire.