Valentina Shevchenko en tête de la liste des suspensions médicales de l’UFC

UFC

Bien qu’elle ait complètement dominé Katlyn Chookagian à l’UFC 247 pour le titre UFC Women’s Flyweight, Valentina Shevchenko a été frappée d’une suspension médicale de six mois à la suite de sa victoire.

Le terme a été rejeté par le Texas Department of Licensing and Regulation et est considérablement plus long que la suspension accordée à son adversaire Chookagian, qui pourra à nouveau participer à partir du 25 mars.

Parmi les autres suspensions notables, Jon Jones et Dominick Reyes sont mis à l’écart jusqu’au 10 mars après leur affrontement épique pour le titre des poids lourds dans l’événement principal, tandis que Derrick Lewis sera disponible pour participer après le 18 février – malgré l’annonce récente qu’il se bat contre une vie ou problème de mort.

Les suspensions médicales peuvent être raccourcies si un combattant peut être autorisé par un médecin, de sorte que nous pourrions potentiellement voir Shevchenko revenir en action avant août. Aucun détail n’a été divulgué sur les raisons pour lesquelles certains combattants ont été suspendus plus longtemps ou sur les blessures qui ont été subies, mais nous allons probablement en savoir plus sur les répercussions physiques spécifiques de l’événement dans les semaines à venir.

Voici une liste des suspensions médicales infligées après l’UFC 247:

Austin Lingo: suspendu 31 jours

Youssef Zalal: suspendu 10 jours

Alex Morono: suspendu 61 jours

Khaos Williams: suspendu 31 jours

Jonathan Martinez: suspendu 31 jours

Andre Ewell: suspendu 181 jours

Domingo Pilarte: suspendu 61 jours

Journey Newson: suspendu 181 jours

Miles Johns: suspendu 61 jours

Mario Bautista: suspendu 31 jours

Andrea Lee: suspendu 31 jours

Lauren Murphy: suspendue 31 jours

James Krause: suspendu 31 jours

Trevin Giles: suspendu 10 jours

Ilir Latifi: suspendu 31 jours

Derrick Lewis: suspendu 10 jours

Mirsad Bektic: suspendu 31 jours

Dan Ige: suspendu 31 jours

Juan Adams: suspendu 61 jours

Justin Tafa: suspendu 31 jours

Katlyn Chookagian: suspendue 46 jours

Valentina Shevchenko: suspendue 181 jours

Dominick Reyes: suspendu 31 jours

Jon Jones: suspendu 31 jours