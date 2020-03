Vendredi, SmackDown déménage au WWE Performance Center

WWE.com

PWInsider.com s’en tient à son histoire selon laquelle le WWE SmackDown de vendredi soir aura lieu depuis le Performance Center de la WWE en raison de préoccupations concernant la propagation du coronavirus.

La WWE avait nié plus tôt que SmackDown serait forcé de déménager de Detroit au Performance Center interne de la WWE à Orlando, mais a noté que des plans d’urgence étaient prévus “dans le cas où les prochains spectacles de la WWE seraient annulés par des responsables gouvernementaux, les autorités civiles et / ou locales lieux. “

Eh bien, PWInsider note qu’après “beaucoup de discussions dans les deux sens” cet après-midi, la décision de changer de lieu a finalement été prise. On ne sait pas si des pressions de parties externes ont conduit à la décision.

On dit que la WWE travaille toujours sur la logistique exacte du changement, mais avec le spectacle qui aura lieu demain soir, une annonce officielle doit sûrement être imminente.

La nouvelle du changement prévu de SmackDown est venue directement sur les talons des responsables de Tampa, déclarant qu’une décision sur si WrestleMania 36 aurait lieu début avril était encore trop tôt pour être prise.

Ailleurs jeudi, AEW a été contraint d’annuler les enregistrements Dynamite de Rochester la semaine prochaine après que le gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuombo, a interdit les grands rassemblements de 500 personnes ou plus jusqu’à nouvel ordre. On ne sait pas encore ce que AEW a prévu pour le spectacle Dynamite de la semaine prochaine, mais des rumeurs se propageant jeudi suggèrent que cela pourrait avoir lieu dans une arène vide de Jacksonville, en Floride.