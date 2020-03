Vendredi soir, les cotes SmackDown de la WWE reçoivent un coup de pouce par John Cena

WWE.com

Le dernier épisode de Friday Night SmackDown sur FOX – qui comprenait un John Cena de retour – a attiré 2,717 millions de téléspectateurs selon Showbuzz Daily.

Avec des noms commercialisables tels que Cena, Goldberg, Roman Reigns et “ The Fiend ” qui font la une des journaux à la suite de l’édition de cette semaine du spectacle bleu, une augmentation par rapport aux notes de la semaine précédente était à prévoir. C’est exactement ce que nous avons obtenu et le spectacle a même réussi à dépasser le tableau démographique 18-49 super important avec une note de 0,8.

Une baisse de l’heure une à deux a été répandue tout au long du mandat de SmackDown sur FOX, mais la baisse de cette semaine n’était pas du tout aussi dramatique. Les apparitions de Cena et de The Fiend dans la fente de clôture de l’émission semblent avoir aidé à retenir les téléspectateurs pour la majorité de l’émission. Avec leur match maintenant réglé pour WrestleMania, signalez plus de pointage des doigts et de pannes!

Friday Night SmackDown sur FOX pourra-t-il conserver ces nombres d’audience dans un avenir prévisible, ou du moins pour le reste de Road to WrestleMania?

Si Cena et Goldberg continuent d’élever la tête chaque semaine, ces chiffres suggèrent qu’ils le pourraient.

L’itération de la semaine prochaine du spectacle bleu sera le spectacle de retour à la maison de la Chambre d’élimination. Verrons-nous un autre match de Chamber annoncé pour accompagner les versions Raw Women’s et SmackDown Tag Title?

Nous devrons nous connecter la semaine prochaine pour le savoir.