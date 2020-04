Vestiaire WWE mécontent des changements d’horaire constants?

WWE.com

Les récents changements de dernière minute apportés par la WWE à leur calendrier d’enregistrement ont provoqué «du malheur et des troubles» dans les vestiaires.

C’est selon la colonne Fightful’s Wrestling Weekly. Il est déclaré que les lutteurs sont contrariés par “le mandat de revenir à la programmation en direct et aux commutateurs ultérieurs”, avec les lutteurs que Fightful a communiqué avec “le sentiment qu’une étiquette de prix leur a été imposée” alors que la WWE est passée d’émissions pré-enregistrées à des émissions en direct encore.

La WWE prévoit de diffuser SmackDown de cette semaine (24 avril) en direct avant de commencer un programme d’enregistrement lourd le lendemain, dans l’espoir, finalement, de capturer suffisamment de contenu pour durer jusqu’au 10 juillet. Cela a été annoncé le week-end dernier, quelques jours seulement après que Vince McMahon ait déclaré que la promotion revenait aux émissions en direct.

Le nouveau calendrier semble beaucoup plus sûr (et plus sensé) que la mise en ligne trois fois par semaine, le temps de s’isoler étant accordé entre les tronçons, bien que toute personne capable d’empathie devrait comprendre pourquoi les lutteurs pourraient être ennuyés par les changements constants pendant une crise sanitaire mondiale.

Dans une nouvelle plus positive, la chronique de Fightful indique également que la WWE intensifie ses précautions lors des séances de tournage, avec des lutteurs soumis à des projections médicales avant d’entrer dans le Performance Center, des masques distribués et du personnel chargé de pratiquer la distanciation sociale.