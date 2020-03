Vice annonce les détails de la deuxième saison de Dark Side of The Ring

VICE TV EST CRITIQUEMENT ACCLIMITÉ

CÔTÉ FONCÉ DE LA BAGUE RETOURNE POUR SA DEUXIÈME SAISON LE 24 MARS

La première de deux heures explore l’icône du catch Le double meurtre-suicide tragique de Chris Benoit à travers des interviews exclusives avec des membres de la famille parlant ensemble à la caméra pour la première fois

Le comédien Chris Gethard accueille un nouveau spectacle hebdomadaire

3 mars 2020 – Brooklyn, NY – Aujourd’hui, VICE TV a annoncé que la deuxième saison de la série acclamée par la critique, CÔTÉ FONCÉ DE LA BAGUE, qui lève le voile sur les histoires les plus controversées de la lutte, sera présenté en première Mardi 24 mars à 21h00 ET / PT sur VICE TV avec un épisode spécial de deux heures sur l’histoire tragique de l’icône de la lutte Chris Benoit. La série, produite par VICE Studios, sera diffusée chaque semaine le mardi à 22h00 HE / PT.

Cette saison, CÔTÉ FONCÉ DE LA BAGUE, l’émission la plus regardée de l’histoire de VICE TV, s’aventure encore plus profondément dans le passé enveloppé de la lutte, révélant les conséquences brutales et souvent tragiques d’une vie vécue dans le cercle carré. Icône de lutte et ancienne superstar de la WWE Chris Jericho raconte la série.

«La première saison de Dark Side of the Ring a été un énorme succès. Ces histoires puissantes transcendent le fandom de la lutte et résonnent à la fois aux fans du sport et aux nouveaux venus qui ont été captivés par cette incroyable narration », a déclaré Morgan Hertzan, vice-président exécutif et directeur général, VICE Television. «Nous relevons le défi et ne fuyons pas la vérité. Je suis fier et excité de continuer à raconter ces histoires courageuses dans la saison deux. »

“En tant que fans de toujours, nous avons toujours été fascinés par les coulisses et les histoires humaines du monde de la lutte professionnelle”, a déclaré Producteurs exécutifs Evan Husney et Jason Eisener. “Pour notre deuxième saison, nous allons encore plus profondément dans son passé secret. De nombreux lutteurs et membres de la famille que nous avons interrogés ne se sont jamais prononcés auparavant. Notre série cherche à mettre un terme à leurs histoires. »

L’épisode spécial de la première en deux parties plonge dans l’histoire tragique de la superstar de la lutte Chris Benoit. En 2007, Benoit, l’un des plus grands noms du sport, a tué sa femme, Nancy et son fils de sept ans Daniel avant de se pendre dans un crime qui a choqué le monde et a déclenché une conversation sur la santé mentale dans le sport qui se poursuit aujourd’hui. Le documentaire offre un accès sans précédent au cercle restreint de la famille et des amis de Benoit, qui révèlent leurs sentiments compliqués à propos de la tragédie 13 ans plus tard, y compris son fils, David: «Ce n’était certainement pas lui. Il est toujours mon héros », et Sandra Toffoloni, la sœur de Nancy Benoit:« Je pense que oui, un jour je veux lui pardonner… ce n’est pas aujourd’hui. »

Dans les épisodes suivants, la saison deux plonge dans une nouvelle série d’histoires de lutte qui comprennent: le meurtre de Dino Bravo; le tournoi controversé «Brawl for All» qui a entraîné des blessures mettant fin à sa carrière; la carrière redoutée de New Jack; David SchultzViolente rencontre avec un journaliste 20/20; la mort de Nancy Argentino, Jimmy Snuka’s copine; l’histoire intérieure du partenariat ultime de l’équipe de tag de lutte Faucon et animal; Herb Abrams«Tentative fanatique de construire un empire de lutte; et l’histoire dévastatrice de Owen Hart»s coup qui a tragiquement mal tourné.

Un nouveau after-show hebdomadaire animé par un comédien et un fan de catch Chris Gethard, sera diffusé immédiatement après chaque épisode à 23 h 00 HE / HN et mettra en vedette un panel d’invités des mondes de la lutte et du divertissement qui décortiqueront les épisodes. Les fans pourront voir des conversations dynamiques avec des initiés et des experts, des clips exclusifs invisibles et des moments en coulisses.

La première saison de DARK SIDE OF THE RING a été l’émission la plus regardée de l’histoire de VICE TV. Les critiques ont valu à la première saison un score 100% frais sur Rotten Tomatoes et les critiques ont qualifié la série de «passionnante» et de «divertissante pour tout le monde et de visionnement essentiel pour les fans de catch». La série a attiré l’attention des plus grands noms de la lutte, dont Dwayne «The Rock» Johnson, qui a endossé la série en la qualifiant de «captivante» et de «captivante».

CÔTÉ FONCÉ DE LA BAGUE sera disponible sur VICE TV via tous les principaux fournisseurs de services par satellite et par câble; VICETV.com; et l’application VICE TV via iOS, Android, Apple TV et Chromecast.

Produit par VICE Studios, Evan Husney est le producteur exécutif et scénariste de DARK SIDE OF THE RING; Jason Eisener est producteur exécutif et réalisateur de la série; Catherine Whyte, Naveen Prasad et Vanessa Case sont des producteurs exécutifs. Alex McIntosh est le producteur de la série. Tara Nadolny est directrice exécutive. Morgan Hertzan est vice-président exécutif et directeur général de VICE Television.