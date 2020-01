Vidéo AEW “Road to Cleveland” de cette semaine, Brandi Rhodes subit une “thérapie” (Vidéos)

Vous pouvez consulter la vidéo AEW «Road to Cleveland» de cette semaine ci-dessous.

Les matchs suivants sont confirmés pour la diffusion AEW Dynamite de mercredi soir à Cleveland, Ohio:

* Soirée privée et Darby Allin contre Chris Jericho, Santana et Ortiz.

* Young Bucks contre le boucher et la lame (avec le lapin)

* Kip Sabian (avec Penelope Ford) contre Cody (avec Arn Anderson)

* MJF vs adversaire à déterminer

AEW a publié la vidéo suivante, montrant la première séance de «thérapie» de Brandi Rhodes: