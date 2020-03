VIDÉO: Killer Kross arrive bientôt sur WWE NXT?

Après tout, Killer Kross semble se diriger vers WWE NXT. La WWE a diffusé une vidéo (voir ci-dessous) pour mettre fin à NXT. La vignette a été diffusée pendant un segment avec Triple H, Johnny Gargano et Tommaso Ciampa, que vous pouvez voir ci-dessous. Il y a plusieurs gros plans de Kross et beaucoup pensent que c’est Scarlett Bordeaux qui a fait la voix off.

Pour ce que ça vaut, la vignette disait ce qui suit en roumain, «Seul l’homme gagnera et si vous perdez, l’homme le plus faible est fait. Maintenant, vous verrez tous de la douleur… un homme très dangereux arrive. L’horloge sonne à minuit et la fin est proche. »