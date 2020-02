AEW a publié la bande-annonce “Countdown to Revolution”, que vous pouvez voir ci-dessous. L’émission sera diffusée ce soir juste après Dynamite. Voici le synopsis officiel:

Le compte à rebours vers #Revolution suit les hommes et les femmes de #AEW, alors qu’ils se préparent pour la bataille de samedi, en direct à la carte. Ce regard non filtré sur 5 matchs, donne aux fans et au public un regard non filtré comme ils ne l’ont jamais vu auparavant.