VIDÉO: Scott Steiner fait référence à son hospitalisation et fait quelques “maths de Steiner” lors de son apparition indépendante

Nous avons annoncé plus tôt dans la journée sur eWn que Scott Steiner était apparu à l’événement de la NEW ERA Wrestling au cours du week-end. Steiner est sorti une coupe une promo, faisant référence à “Steiner Math” quand il parlait de son urgence médicale début mars. Steiner a dit:

“Eh bien, il est évident que tout le monde a entendu ce qui s’est passé la semaine dernière. Beaucoup de gens sont venus me voir, [saying they were] priant pour moi, m’a donné ses meilleurs vœux. Et je l’apprécie. Mais je vais vous dire quoi, c’est arrivé le vendredi soir, je ne me souviens pas avoir marché sur le ring, parler, revenir sur le ring, m’effondrer. Je ne me souviens pas du vendredi soir, je ne me souviens pas du samedi soir… Mais quand je suis entrée à l’hôpital, je flippe les infirmières parce que vous savez, je ne me souviens de rien. Je suis un homme sauvage. Je demande: «Pourquoi suis-je ici? Je dois sortir d’ici. “À ce moment-là, ma femme entre, elle dit:” Oh, ne t’inquiète pas. Je vais leur parler. C’est moi.

Mais alors que j’étais assis sur le lit d’hôpital, le médecin est venu vers moi. Il a dit: «La procédure qui vous est arrivée, normalement, vous n’aviez que 8% de chances de gagner, de descendre du lit, de vivre.» J’ai dit: «Doc, chaque fois que je monte sur le ring, j’ai un 141 2/3% de chances de gagner. À votre avis, quelles sont mes chances de quitter cette entreprise? »

Oh ouais, j’ai presque oublié. Le docteur dit que je dois prendre quelques semaines de congé. Donc je connais ce type depuis plus de 30 ans, et il me ressemble toujours. Tout le monde souhaite la bienvenue à Mike Jackson! »