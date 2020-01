Video : WWE Royal Rumble 2020 direct live streaming

La WWE Royal Rumble continue d’être mon événement préféré en matière de télévision à la demande (PPV) dans l’entreprise. La série de cette année civile se déroule le dimanche à Houston, au Texas, dans le parc Minute Maid.

Avant cela, les comptes à rebours de 10 secondes commencent, et vous pouvez voir le flux de votre Royal Rumble. Oui, même le début de l’année civile de la WWE nous présente aussi l’extravagance annuelle qui ne détermine que deux de ces challengers du championnat du monde entier dans la WrestleMania.

De nombreux matchs de championnat ont été annoncés conjointement avec quelques-uns de ces participants à la Royal Rumble. La partie restante de la carte va probablement durer pour simplement prendre forme au cours des prochains mois. D’ici là, continuez à consulter les informations sportives sur votre carte mise à jour et sur la politique en direct de ce Royal Rumble.WWE Royal Rumble 20 20 sera diffusé en direct le dimanche 26 janvier” 20 20. L’avant-première commencera à 17 heures (heure de l’Est) et la carte la plus importante à 19 heures (heure de l’Est).

Comment regarder Royal Rumble 2020 en direct Reddit

Date : Dimanche 26 janvier

Le temps : Pré-spectacle à 18h ET, carte principale à 19h

Live Stream : Réseau WWE et YouTube pour le prélude

Brock Lesnar, le récent champion de la WWE, sera probablement l’un des acteurs de Royal Rumble dans le numéro 1). (Le Royal Rumble est en réalité un conflit royal de 30 personnes, au cours duquel deux lutteurs s’ouvrent et un nouveau lutteur est également inséré toutes les 90 minutes. Vous êtes expulsé en vous faisant balancer par le haut du combat) C’est curieux, tout simplement parce que Lesnar peut être une sorte de gagnant et aussi parce que le but complet de la participation au Rumble serait toujours de se faire payer pour participer à un championnat mondial. Il est fort probable qu’il souhaite triompher afin d’acquérir la WrestleMania off ? Ou bien il souhaite se battre pour le championnat commun de SmackDown et éventuellement devenir un double vainqueur ?

Sinon, Becky Lynch défend son championnat féminin en opposition à Asuka. Asuka a exploité Lynch à l’extérieur dans l’épreuve de l’année civile passée, aussi Lynch désire-t-elle son triomphe. C’est vraiment à vous d’anticiper. Même le championnat commun est en plus en ligne, avec Daniel Bryan qui a remporté l’or lors d’un match de ring, contrairement à Bray Wyatt. Le jeu de sangles et Bray Wyatt n’est probablement pas le calcul le plus prometteur, cependant, si quelqu’un doit créer cet excellent jeu, c’est bien Bryan.

Carte de match de la WWE Royal Rumble 2020

Match masculin de Royal Rumble (pour un match de championnat du monde à WrestleMania)

Match de tumulte royal féminin (pour un match de championnat féminin à WrestleMania)

Daniel Bryan vs “The Fiend” Bray Wyatt (c) dans un match de sangle pour le championnat universel

Asuka vs Becky Lynch (c) pour le championnat féminin brut

Les règnes romains contre le roi Corbin dans un match comptant les chutes n’importe où

Shorty G contre Sheamus

Lacey Evans contre Bayley (c) pour le championnat féminin de la WWE SmackDown

Humberto Carrillo contre Andrade (c) pour le championnat des États-Unis

Le “Fiend” Bray Wyatt contre Daniel Bryan WWE Universal Championship

Le “monstre” Bray Wyatt a battu Daniel Bryan lors du match WWE Survivor Set dimanche pour s’imposer dans le championnat ordinaire.

Bryan a retiré ce qu’il avait à Wyatt, par exemple, le genou. Il a précisé que la main droite du champion était exactement la même que celle utilisée par The Fiend à cause de la griffe de la mandibule. Il a également fait appel aux forces combinées avec le “sans aucun doute ! Actions. “Bryan a laissé un autre tireur, Wyatt, à côté de l’identification globale lorsqu’il a battu The Miz et bardé Corbin dans la version du 27 décembre de la gifle. Peu de temps après que le vétéran Bryan ait trompé Wyatt avec l’aide de son compagnon de travail Kane, qui ne contrôlait pas l’édition du 17 janvier, Bryan a lancé le défi et compris qu’il s’agissait d’un match spécifique pour un jeu cohérent.

Les règnes romains contre le roi Corbin Falls comptent n’importe où

Avant que l’hindouisme ne règne et que le roi Corbin ne s’engage dans le Royal Rumble Match pour avoir eu l’occasion de recevoir une compensation lors d’un match de championnat à WrestleMania, les deux ennemis, tout aussi furieux, se battront lors d’un match “Falls Count Anywhere”. Ces deux ennemis ne sont pas atteints l’un par l’autre, alors suivez Corbin pendant la durée de ses niveaux écrasants dans le TLC.

Reigns a fait passer le combat pour les autres soeurs à travers la variante du 10 janvier, obtenant une acceptation rapide de Corbin au début de la journée. Les deux gars sont entrés dans le jeu vidéo Royal Rumble plus tard dans la nuit. Après une victoire de Robert Roode sur la fessée dans un match de bar, Reigns a été autorisé à choisir une condition pour ce genre de match, et son tout premier choix a été supposé fonctionner comme dans Corbin à travers le stade de baseball à un compte goutte partout.

Becky Lynch vs Asuka WWE Championnat féminin brut

A quel point Becky Lynch veut-elle un match avec Asuka ? Elle chatouille le championnat des filles brutes, mais en position de laveuse, en plus de ses longues années d’expérience également. L’histoire du doute de Lynch étant principalement liée à l’incapacité de vaincre Asuka alors que les deux l’emportent, Lynch s’est lancé dans l’occupation peu commune de leur vainqueur

Royal Rumble 2020 Live Stream Reddit

Reddit est déjà célèbre pour son championnat de première division. Les téléspectateurs ont pu observer le live-stream de la WWE Royal Rumble 20 20 sur Reddit. Les supporters des combats du monde entier ont choisi Reddit en raison de leur ressource très utile pour diffuser en streaming la plupart des actions de haut niveau de la WWE Royal Rumble 20 20. Reddit, néanmoins plusieurs pourraient croire qu’il interdit, manipule pour maintenir dans les traces de leur législation sur le piratage.

D’innombrables passionnés verront bientôt la WWE Royal Rumble 20 20 se battre sur Reddit. Les fans de MMA pourront voir la soirée de combat de l’UFC 166 MMA se battre en passant par Reddit. Recherchez le flux en direct de WWE Royal Rumble 20 20 sur Reddit ou même les Sub Reddits liés à Royal Rumble 20 20. Trouvez les connexions officielles optimales/optimales dans ce combat. Recherchez les Sub Reddits urgents afin de détecter les connexions relatives à WWE Royal Rumble 20 20 comme suit. Reddit fournit constamment des liens complémentaires et aussi, à une période identique, des liens de calibre de décision car la majorité des liens de flux le sont.

Comment regarder l’application WWE Network

Vous pouvez démarrer (ou redémarrer) un abonnement au réseau WWE ici : Le prix mensuel est de 9,99 $ (US) ou 9,99 £ (UK). Les nouveaux abonnés bénéficient d’un mois gratuit, et vous pouvez annuler à tout moment. L’événement devrait également être disponible sous la forme d’un achat unique à la carte sur de nombreux systèmes de télévision par câble et par satellite.

ESPN

Pour les fans de la WWE qui vivent aux États-Unis, ils peuvent effectivement opter pour ESPN+ afin de regarder le Royal Rumble 2020 de la WWE en direct. Oui, la société ESPN fonctionne depuis des années et offre des services de streaming de classe mondiale. En commençant par l’essentiel, ESPN+ propose des forfaits à 4,99 dollars par mois. Il s’agit d’un prix extrêmement raisonnable qui vous permet d’utiliser la chaîne ESPN+ pour regarder le streaming en direct de UFC Fight Night 166.

De plus, avec ESPN+, la qualité du streaming a toujours été le point fort. Ici, vous pouvez simplement utiliser le service ESPN+ et commencer à regarder les émissions sportives en bonne qualité. De plus, la prise en charge des appareils par ESPN+ a également été supérieure à la moyenne. Ici, vous pouvez utiliser presque tous les types d’appareils et regarder tous les matchs de sport, de la manière la plus simple.

Fubo TV

Fubo TV, qui a commencé son parcours comme un service de streaming purement sportif, a pris une longueur d’avance sur le jeu de streaming en ligne. Au prix de 54,99 dollars par mois, vous pouvez accéder à plus de 70 chaînes. De plus, chaque chaîne offre un contenu de qualité en haute définition qui peut vous aider à regarder le concours WWE Royal Rumble 2020 en ligne.

De plus, Fubo TV propose un essai gratuit de 7 jours pour tester son service et acheter ensuite des formules d’abonnement. En outre, Fubo TV offre un service d’essai gratuit de sept jours pour tester son service et acheter des abonnements. Fubo TV permet de partager deux appareils en même temps. Ainsi, deux personnes peuvent regarder les événements du concours MMA sur des appareils séparés en même temps.

Télévision

Dans le secteur de la diffusion en continu, s’il existe un service qui propose des plans rentables, c’est bien Sling TV. Son offre de base coûte 25 dollars par mois et donne accès à plus de 35 chaînes, mais comme il s’agit d’un service de streaming abordable, il n’offre aucune fonctionnalité gratuite de DVR dans le nuage. Toutefois, si vous pouvez ajouter 5 $ à votre forfait de base, vous pouvez accéder à la fonction DVR de Sling TV.

Enfin, pour regarder le concours WWE Royal Rumble 2020 en ligne, Sling TV est un meilleur choix pour les personnes qui recherchent des services de streaming abordables. Enfin, pour les personnes qui recherchent vraiment un fournisseur de services de streaming à prix abordable, Sling TV est la meilleure option. Au fil des ans, l’entreprise n’a pas baissé ses prix et a travaillé suffisamment dur pour offrir des services de qualité.

Pour ce qui est des prix de Sling TV, l’entreprise propose des forfaits à 25 dollars par mois. C’est un prix incroyable qui vous permet d’accéder à des divertissements en même temps qu’aux chaînes de sport. En outre, avec Sling TV, la qualité de la diffusion en continu est également supérieure à la moyenne. Ici, vous pouvez utiliser Sing TV tout en bénéficiant d’une connexion Internet plus rapide. Avec une telle combinaison, vous pouvez regarder la WWE Royal Rumble 2020 en direct sans aucune sorte de décalage.

PlayStation View

En achetant le plan à 45 $ de PlayStation View, vous pourrez obtenir les chaînes ESPN. De plus, chaque chaîne de PlayStation Vue offre un contenu de haute qualité alors que vous obtenez une bonne liste de chaînes.

Pour regarder le concours WWE Royal Rumble 2020 en ligne, il vous suffit d’avoir l’abonnement PlayStation Vue et un appareil compatible.