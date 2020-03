Vidéos de John Cena / Bray Wyatt & Roman Reigns Empty Arena SmackDown Promos, Hardy’s Return

La WWE a publié la vidéo suivante de la promo SmackDown de Roman Reigns:

La WWE a également publié la vidéo phare du retour de Jeff Hardy à SmackDown. Hardy a remporté une victoire sur le roi Corbin après qu’Elias ait distrait Corbin en interprétant une chanson dans l’arène vide:

Comme vu lors de l’édition arène vide de WWE SmackDown du Performance Center de vendredi soir, John Cena est revenu et a médité son match avec Bray Wyatt à WrestleMania 36. Vers la fin de sa promo, Bray Wyatt est apparu et a dit à Cena qu’il “avait tout faux”. ” Il a affirmé que Cena lui avait pris quelque chose, mais The Fiend l’a remonté: