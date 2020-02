VIDÉOS: Présentation de “Road to Atlanta” d’AEW, sortie de l’Impact Wrestling Cold Open

Vous pouvez consulter la dernière édition de la vidéo «Road to Atlanta» d’AEW ci-dessous. L’épisode examine la programmation empilée de Dynamite de cette semaine:

Vous pouvez consulter l’ouverture à froid de l’épisode Impact Wrestling de mardi sur AXS TV ci-dessous:

* Tessa Blanchard, Trey et Tommy Dreamer contre Ace Austin et Reno Scum

* Meilleur des cinq Match trois: Michael Elgin contre Eddie Edwards

* Défi d’opportunité en or: Madison Rayne contre TBA

* Rhino contre Dave Crist * Josh Alexander contre TJP