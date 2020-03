VIDÉOS: Regardez AEW Dark de cette semaine et “The Circle Squared” de la NWA

Vous pouvez consulter la dernière édition du «The Circle Squared» de la NWA ci-dessous. Voici le synopsis officiel:

The Circle Squared est de retour de la NWA avec les épisodes 2 et 3 mettant en vedette Colby Corino, George South, Freya The Slaya et Dani Jordyn. #TheCircleSquared a été créé pour donner à tous les talents sur le marché libre une chance de concourir sur le set #NWAPowerrr et la National Wrestling Alliance.

Dans l’épisode un, Luke et PJ Hawx ont combattu l’équipe dirigée par Nikita Koloff de Tyson Dean et Jeff Lewis Neal. À mesure que cette première saison avance, chaque talent est évalué en fonction de la réaction du public, des commentaires des lutteurs et de l’approbation de la direction de la National Wrestling Alliance.

Le but de chacun de ces talents est de passer à un contrat NWA et une chance d’être sur NWA Powerrrr.

Apprenez-en plus sur la façon de voter sur https://www.nationalwrestlingalliance.com/thecirclesquared

Vous pouvez consulter la dernière édition d’AEW Dark ci-dessous. Les matchs suivants sont confirmés:

* Luchasaurus et Jungle Boy contre Kip Sabian et Peter Avalon

* Severino Corrente contre Jimmy Havoc

* Hikaru Shida contre Abadon

* Sonny Kiss et Brandon Cutler contre une soirée privée