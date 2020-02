VIDÉOS: Regardez les épisodes AEW Dark & ​​NWA Powerrr de cette semaine

Vous pouvez découvrir la première de la série de cette semaine de NWA The Circle Squared ci-dessous:

Bienvenue dans le premier épisode de NWA The Circle Squared. Depuis le lancement de NWA Powerrr, des lutteurs du monde entier ont voulu avoir une chance de participer à cette nouvelle ère de la National Wrestling Alliance. Le Circle Squared a été créé pour donner une chance à ces lutteurs. Cette nouvelle émission est animée par le légendaire annonceur Sean Mooney qui guidera le public à travers le déroulement du concours.

Les concurrents de la semaine sont PJ et Luke Hawx – une équipe père / fils qui a fait irruption sur la scène nationale récemment à cause d’une vidéo virale. Leurs adversaires sont l’équipe de Tyson Dean et Jeff Lewis Neal qui sont dirigés par Nikita Koloff.

Chaque membre du public peut participer à The Circle Squared par le «volume» de leurs commentaires. Le plus de commentaires, plus de likes et plus de votes que chaque candidat obtient les aide à avancer.

Le vote sera également disponible pendant 7 jours via les sondages Twitter et sur https: //www.nationalwrestlingalliance….

Si vous souhaitez faire un watch-a-long, comme ceux de la série, voici l’épisode. Veuillez vous enregistrer et la télécharger sur YouTube avec «The Circle Squared Reaction». N’utilisez aucune vidéo dans votre vidéo, enregistrez-vous simplement en regardant.

