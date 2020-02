VIDÉOS: The Undertaker arrive en Arabie Saoudite pour le WWE Super ShowDown

Nous avons annoncé plus tôt aujourd’hui sur eWn que The Undertaker se rendait en Arabie saoudite pour l’événement WWE Super ShowDown de jeudi. Plusieurs vidéos ont maintenant fait surface en ligne, montrant The Undertaker et le reste de l’équipe de la WWE arrivant à Riyad.

Au moment où j’écris ces lignes, il n’y a pas de mot pour savoir s’il apparaîtra en direct dans la série, mais il est certainement là et voyageait avec l’équipe de la WWE.

«Taker vs. Styles devrait avoir lieu à WrestleMania 36. Styles participera au match de gant à Super ShowDown.

جاء جاااء الأكشن 🤩✌🏻

نجوم # سوبرشوداون وصلوا # الرياض 😍🔥🙏🏻

احجزوا تذاكركم ترا العرض بككككرة: https://t.co/ydRn1LxSjV pic.twitter.com/Yjb9WjIJqX

– عيشها (@Enjoy_Saudi) 25 février 2020

Spoiler Toma, Undertaker viaja a Arabia Saudí para el Super Showdown. Se viene careo con AJ Styles tras el gauntlet match, o lo mismo hasta participa…

pic.twitter.com/PkLUm1DNXD

– David de las luchas (@DeLasLuchas) 26 février 2020

