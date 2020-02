Vince McMahon a manqué le WWE Raw de cette semaine

XFL / WWE

Vince McMahon n’était pas dans la maison pour l’épisode de cette semaine de WWE Raw à Winnipeg, Manitoba, Canada.

C’est selon un nouveau rapport de Dave Meltzer sur le dernier épisode de Wrestling Observer Radio. On ne sait pas pourquoi, exactement, le président de la WWE n’était pas présent ou qui l’a remplacé en son absence, même si l’on supposerait une combinaison de Paul Heyman, Triple H et Kevin Dunn aurait reçu les rênes de la nuit .

Fightful Select a rapporté il y a quinze jours que Vince devenait de plus en plus «éloigné» de la WWE, passant plus de temps loin des enregistrements Raw et SmackDown que depuis des décennies. La nouvelle histoire de Meltzer renforce cela. Cela ressemble beaucoup aux engagements du président en matière de XFL qui pèsent sur son temps libre, ce qui était toujours à prévoir.

Il sera intéressant de voir à quoi ressemble le calendrier de Vince à la WWE alors que la XFL continue. Son projet de football pour animaux de compagnie est une grande priorité pour le moment, bien que l’idée de s’éloigner de Sports Entertainment alors qu’il est encore physiquement capable de diriger le spectacle a toujours semblé fantaisiste. Serait-ce un changement de paradigme? Nous verrons.