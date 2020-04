Vince McMahon a-t-il géré WrestleMania de manière appropriée?

Hé les amis, j’espère que vous restez tous en sécurité. Le coronavirus ne m’a pas affecté personnellement, mais une grande partie de mon travail a été interrompue ou radicalement modifiée. Avec un peu de chance, je reviendrai dans le courant des choses et je vous fournirai plus de contenu ici car je vous aime tous.

En raison de circonstances atténuantes, WrestleMania fait face à une litanie de changements majeurs. WrestleMania est maintenant un événement de deux nuits au lieu d’un. Cependant, la principale controverse réside dans la décision de WrestleMania de continuer tel quel. Il est sûr de dire que WrestleMania sera très différent, et d’examiner le rôle de la WWE dans la façon dont cela a mérité d’être analysé plus avant. Alors faisons ça.

La ville de Tampa a déclaré que les grands rassemblements ne seraient plus autorisés, et puisque WrestleMania appartient à cette catégorie, le plus grand événement de la WWE n’aurait pas lieu au Raymond James Stadium. Au lieu de cela, il aura lieu au Performance Center et dans d’autres lieux non divulgués pour des matchs spéciaux.

Il semble très aigre que des moments tels que Drew McIntyre remportant potentiellement le Championnat de la WWE et la rivalité chauffée et personnelle qu’Edge et Randy Orton auront lieu sans que des milliers de fans ne perdent la tête. Nous avons vu le genre de réactions qui ont été provoquées au Rumble, donc vous ne pouvez qu’imaginer le genre de réaction qu’elles ont pu avoir à WrestleMania.

D’une part, il peut être amusant d’imaginer à quoi ressemblera WrestleMania sans personne. Bien que la dynamique soit radicalement différente, certaines choses ont fonctionné sans aucun fan. Par exemple, les promos coupées par Edge semblaient avoir plus de poids pour eux sans que personne ne les écoute. Cela étant dit, la décision de continuer avec WrestleMania comme annoncé n’a pas été une décision populaire, et de nombreux changements majeurs ont eu lieu en conséquence.

Le plus grand changement immédiat (que la WWE n’a pas encore développé) est le fait que Roman Reigns, qui devait rivaliser avec Goldberg pour le Championnat universel, s’est retiré. En effet, il a des antécédents de leucémie et le fait d’être potentiellement exposé à ce virus peut nuire gravement à son système immunitaire et à son corps. C’était une décision audacieuse, mais excellente pour sa santé et pour faire passer son bien-être avant tout ce qui n’était peut-être qu’un sprint de cinq minutes contre Goldberg.

Dans une moindre mesure, mais toujours proéminent, The Miz s’est présenté au Performance Center, ce qui a causé une frustration visible de Roman Reigns et The Usos pour des raisons évidentes. Il ne pourra plus non plus concourir. Il y a d’autres changements qui seront visibles, mais en fin de compte, la décision et le fardeau incombaient au Chariman du Conseil, Vince McMahon.

Apparemment, personne d’autre ne ressentait cette décision, sauf Vince lui-même. Je pense qu’il est sûr de dire que son jugement était plus que discutable sur cette question. Par procuration, Vince McMahon est la principale raison pour laquelle cette décision est si impopulaire.

Tout d’abord, rien n’incite à ce que WrestleMania se déroule tel quel. Quand nous regardons en arrière à WrestleMania 36, ​​et les gens voient la raison, il peut y avoir ceux qui demandent simplement pourquoi il n’a pas été reporté. C’est là que réside la plus grande frustration. Pourquoi ne pas simplement reporter WrestleMania à une date future où il pourrait être jugé sûr pour les rassemblements sociaux à nouveau? Pourquoi ne pas suivre l’exemple d’autres ligues sportives majeures qui ont suspendu ou reporté leurs matchs et événements? Cela changerait-il vraiment beaucoup?

Certains peuvent demander comment la WWE remplirait le contenu hebdomadaire pour continuer à créer ces correspondances. Eh bien, ma solution serait simple. S’il y a une chose que la WWE a assez bien fait, c’est d’occuper RAW et SmackDown avec du contenu vintage pour passer le temps. La WWE pourrait simplement faire cela jusqu’à WrestleMania. Il y a littéralement des milliers et des milliers d’heures de contenu que la WWE pourrait montrer pour s’accumuler dans n’importe quel match ou faire le battage médiatique d’une superstar individuelle.

«La série doit continuer», la mentalité a clairement pris le dessus sur les plus hauts gradés de la WWE (plus précisément, Vince), et selon la façon dont WrestleMania se déroule, la WWE peut être perçue de manière beaucoup moins favorable.

Maintenant, s’il y a un avantage que je peux identifier, c’est que WrestleMania est de deux jours. Je bricole cette idée depuis des années, mais comme WrestleMania a toujours été annoncé un jour, cela signifie que les fans devront voir la carte entière de haut en bas.

Folks, WrestleMania cette année a 16 MATCHES DE LONG. Pour vous fournir la bonne perspective, WrestleMania 25, qui a eu lieu il y a une dizaine d’années, a duré 8 matchs. Imaginez un fan entrant dans WrestleMania à 5 heures du soir et devant rester dans ses sièges pendant 6-7 heures et ne se levant que périodiquement pour de grands moments.

Mes amis, j’ai regardé la rediffusion de l’événement principal de l’année dernière, Ronda Rousey contre Charlotte contre Becky Lynch. La foule était visiblement épuisée de le regarder, probablement parce que leur énergie était épuisée en voyant Seth Rollins et Kofi Kingston gagner leurs matchs respectifs. Quelle que soit la décision de la WWE qui aurait duré en dernier, cela aurait été un festival de répétition.

Donc, si vous allez avoir une carte WrestleMania de 16 matchs, la solution est simple. Divisez-le en deux jours, ayant 8 matchs un jour et les 8 autres matchs le lendemain. De cette façon, chaque match peut avoir le bon moment pour raconter l’histoire et vous ne drainerez pas la foule en ayant à passer un marathon. WrestleMania ne devrait pas avoir envie d’écouter un long séminaire qui prend près d’un tiers d’une journée à terminer. Ce devrait être quelques heures amusantes de lutte professionnelle.

Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des points négatifs et des points positifs (potentiels) sur la façon dont la WWE a géré la situation de WrestleMania. Que pensez-vous de ce que Vince a fait?