Vince McMahon absent du SmackDown de la semaine dernière à la WWE

WWE

Selon le Wrestling Observer Newsletter, Vince McMahon n’était pas présent pour le vendredi soir SmackDown de la semaine dernière sur FOX au Performance Center à Orlando.

Il était cependant présent dans les coulisses de l’épisode de Raw de lundi, aux côtés du vice-président exécutif de la production télévisuelle, Kevin Dunn.

McMahon est connu pour être une présence constante dans la position des gorilles. Pourtant, depuis que son XFL a été lancé plus tôt cette année, McMahon a parfois fait confiance aux personnes en dessous de lui pour gérer sa programmation épisodique hebdomadaire.

Cette dernière absence pourrait toutefois avoir plus à voir avec la situation mondiale actuelle, qui oblige la WWE à diffuser la majorité de sa télévision depuis le Performance Center. Avec McMahon et Dunn se retrouvant tous deux dans la tranche d’âge plus âgée – ce qui signifierait qu’ils seraient plus à risque s’ils tombaient malades – cela pourrait simplement être une précaution pour s’assurer que la paire ne se met pas inutilement plus en danger que ils en ont besoin.

Il a également été noté que toutes ces émissions sont filmées avec un personnel limité et essentiel uniquement, chaque personne entrant sur le PC étant également testée médicalement.

En ce qui concerne le PC, la nouvelle a également annoncé que toutes les formations et tous les travaux non liés au tournage des émissions de télévision avaient été interrompus, une autre mesure de sécurité.