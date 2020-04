Vince McMahon annonce des réductions de personnel majeures à la WWE

WWE

Vince McMahon vient de dire aux employés de la WWE que des coupures importantes sont à venir lors de la conférence téléphonique tenue il y a quelques minutes à peine.

PWInsider a publié un résumé de ce qui a été dit, McMahon qualifiant les compressions et les congés de “décisions difficiles reflétant la réalité actuelle”. En plus de réduire la rémunération des cadres, la promotion réduira leur liste de talents et le nombre total d’employés. Beaucoup iront en congé, bien que d’autres soient complètement abandonnés, les cadres devant recevoir des textes confirmant ce qui se passera ensuite.

En plus de cela, la WWE a temporairement suspendu ses plans pour déplacer son siège social de Titan Towers dans de nouveaux locaux à Stamford, CT. L’appel a duré moins de cinq minutes et des sorties de talents sont attendues dans un proche avenir.

Cette énorme histoire révolutionnaire éclate le même jour que l’annonce par la WWE de la suspension de l’assemblée annuelle des actionnaires de demain et survient au milieu d’une des semaines les plus tumultueuses de l’histoire de l’entreprise. La situation mondiale actuelle a durement touché la WWE. Les membres du personnel sont maintenant sur le point de perdre leur emploi, ce qui en fait une journée potentiellement sombre et sombre pour Vince et sa promotion.

Nous vous en dirons plus sur cette situation à mesure qu’elle évolue.