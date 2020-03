Vince McMahon aurait abandonné Ricochet

WWE.com

Ça n’a pas été une bonne semaine pour Ricochet. Sur le dos de manger une courge presque comique aux mains de Brock Lesnar (énorme surprise là-bas) au Super ShowDown, il a subi l’ignominie de concourir pour le titre 24/7 et de perdre à nouveau contre Riddick Moss à Raw.

Les fans ont réagi à juste titre à cette réservation en craignant qu’il ne soit enterré par des créatifs et il est probablement vrai de soupçonner qu’il n’y a pas de plan pour commencer soudainement à le réserver dans une longue séquence de pertes pour construire sa mythologie en tant que vaillant outsider. Même avec la lueur de lui gagner un coup contre Lesnar, la manière de sa destruction ne ressemblait pas à une décision narrative autant qu’à une nouvelle occasion de s’émerveiller devant Beast Incarnate. Pandering à la foule au Moyen-Orient.

Et en regardant Ricochet quitter l’arène après sa défaite contre Moss on Raw, il ne ressemblait pas à un homme impatient d’être construit dans une longue pièce. Selon des images de fans, il avait l’air énervé …

Il y a maintenant un peu plus de contexte dans toute la situation et il semble que les fans ont raison de s’inquiéter de la réservation de Ricochet et du reflet de sa position dans l’entreprise. Parce que, selon Dave Meltzer, Vince McMahon a renoncé à The One And Only et a consciemment l’intention de l’enterrer.

Les commentaires de Meltzer viennent dans la dernière radio de Wrestling Observer [h/t Ringside News] et ça n’a pas l’air génial:

“Je ne sais pas quelle est la mentalité. Evidemment… Ricochet a terminé. Je veux dire peut-être qu’ils le feront … mais, c’est Vince! Vous savez qu’il pourrait changer d’avis la semaine prochaine, mais cette semaine, il a terminé. Il est tellement fait. Vous savez que c’était un enterrement sans aucun doute. »

“Qui sait? Il a juste ces choses en tête comme avec Cédric Alexander, il était censé avoir un gros coup de pouce et Vince vient d’enterrer le gars et maintenant il enterre un autre gars. “

Inévitablement, tous ceux qui ont la moitié des yeux sur AEW commenceront à faire l’hypothèse de Ricochet comme la prochaine grande signature pour la société de Tony Khan, mais c’est probablement prématuré étant donné que Ricochet n’a signé que quelques années auparavant. Et ce n’est pas comme s’il était hors de la possibilité pour McMahon de s’asseoir sur un talent dans lequel il n’a aucun intérêt à empêcher quiconque de mieux les utiliser …

Qu’est-ce que tu penses?