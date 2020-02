Vince McMahon aurait voulu regagner le “monopole” de la lutte

Le Wrestling Observer rapporte que Vince McMahon et les anciens coprésidents George Barrios et Michelle Wilson étaient très différents de leurs visions respectives pour l’avenir financier de la WWE.

Les deux parties ont convenu que la WWE devrait augmenter les bénéfices dès que possible, mais ne pouvaient pas voir d’un œil à l’autre la nécessité d’investir dans les talents et (plus) de maintenir leur emprise sur les talents commercialisables déjà sous contrat. Selon WON, c’est en partie pourquoi Barrios et Wilson ont quitté l’organisation.

L’un des grands plans de McMahon pour l’avenir est de réaffirmer le monopole du marché de la lutte professionnelle dont il jouissait autrefois. L’essor d’entreprises comme New Japan et AEW a menacé le contrôle de Vince, et Dave Meltzer dit qu’il veut le récupérer.

Le moulin à rumeurs de Meltzer suggère que McMahon pourrait étendre la marque NXT au-delà du Royaume-Uni et chercher à construire des projets similaires au Japon, en Allemagne, en Australie, au Mexique et au Canada.

Pour l’instant, la WWE se concentrerait sur l’offre de bonnes affaires aux talents afin qu’ils ne finissent pas par travailler ailleurs ou ne soient pas mécontents. McMahon veut également stocker autant de nouveaux talents que possible pour empêcher les autres de les signer.

Est-ce que l’emprise de la WWE autrefois à toute épreuve sur la part de marché se desserre? Seul le temps nous le dira.